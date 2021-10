Amministrative, già eletti otto sindaci unici candidati: ecco dove

04 ottobre 2021 a

a

a

Sono 8 i sindaci già eletti in Campania con alcune ore di anticipo rispetto alla chiusura definitiva dei seggi. Si tratta di 8 comuni sotto i 15mila abitanti nei quali si è presentato un solo candidato sindaco: secondo quanto previsto dalla legge elettorale, per l’elezione dell’unico candidato sindaco è infatti necessario il raggiungimento del quorum del 40% degli aventi diritto nei comuni sotto i 15mila abitanti e del 50% nei comuni sopra i 15mila abitanti. Al dato dell’affluenza aggiornato alle ore 23 di ieri sera, quindi, hanno potuto già festeggiare l’elezione a sindaco 8 candidati, 5 dei quali in provincia di Salerno.

Amministrative, alle 23 affluenza al 41,65%: lunedì 4 ottobre seggi aperti dalle 7 alle 15

Si tratta di Fortunato Della Monica, confermato sindaco di Cetara, Pasquale Buonocore, nuovo sindaco di Conca dei Marini, Pietro Pentangelo, confermato sindaco di Corbara, Paolo Astone, nuovo sindaco di Ogliastro Cilento, e Anna Maria Caso, nuovo sindaco di Praiano. Due i sindaci già eletti in provincia di Avellino: Carmine Ciullo, riconfermato sindaco di Frigento (dove il dato dell’affluenza alle ore 23 di ieri sera è del 40,01%) e Pasquale Tirone, riconfermato a Manocalzati. Un sindaco già eletto anche in provincia di Caserta: è Anacleto Colombiano, sindaco uscente di San Marcellino e confermato per un secondo mandato.

Silvio Berlusconi, l'affondo al seggio: "Cambiare il sistema di selezione dei candidati"

Tra i comuni sopra i 15mila abitanti chiamati al voto in Campania solo a Brusciano (Napoli) è in corsa un unico candidato, Giacomo Romano: l’affluenza alle 23 di ieri è però ferma al 33,56% e sarà necessario raggiungere il 50% alle ore 15 di oggi, orario di chiusura definitiva dei seggi. A Volla (Napoli), invece, due persone, rispettivamente di 25 e 38 anni, sono state denunciate dai Carabinieri. Il presidente del seggio ha sorpreso uno dei due mentre fotografava con il proprio smartphone la sua scheda elettorale che aveva appena contrassegnato. Sono intervenuti i Carabinieri i quali, nel telefonino, hanno trovato anche la foto della scheda elettorale "compilata" inviatagli dall'altro uomo. Quest’ultimo aveva anche filmato le fasi del voto. I cellulari sono stati sequestrati.

Siena, urne aperte per scegliere il deputato. Chiusi, Trequanda e Monticiano eleggono il sindaco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.