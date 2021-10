Clima, leader religiosi riuniti in Vaticano. Papa Francesco: "Siamo parte del Creato"

04 ottobre 2021 a

"Tutto è collegato, nel mondo tutto è intimamente connesso. Non solo la scienza, ma anche le nostre fedi e le nostre tradizioni spirituali mettono in luce questa connessione esistente tra tutti noi e con il resto del creato". Così Papa Francesco nel discorso consegnato ai partecipanti all’incontro in Vaticano Fede e scienza: verso COP26. "Riconosciamo i segni dell’armonia divina presente nel mondo naturale: nessuna creatura basta a sè stessa; ognuna esiste solo in dipendenza dalle altre, per completarsi vicendevolmente, al servizio l’una dell’altra", ha sottolineato il Pontefice.

Secondo Francesco riconoscere che il mondo è interconnesso significa "non solo comprendere le conseguenze dannose delle nostre azioni, ma anche individuare comportamenti e soluzioni che devono essere adottati con sguardo aperto all’interdipendenza e alla condivisione". "Non si può agire da soli - ha ribadito -, è fondamentale l’impegno di ciascuno per la cura degli altri e dell’ambiente, impegno che porti al cambio di rotta così urgente e che va alimentato anche dalla propria fede e spiritualità". L’incontro di oggi, "che unisce tante culture e spiritualità in uno spirito di fraternità, non fa che rafforzare la consapevolezza che siamo membri di un’unica famiglia umana: abbiamo ciascuno la propria fede e tradizione spirituale, ma non ci sono frontiere e barriere culturali, politiche o sociali che permettano di isolarci. Per dare luce a questo sguardo vogliamo impegnarci per un futuro modellato dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità".

"I leader religiosi che rappresentano le principali religioni del mondo si sono uniti agli scienziati in Vaticano oggi per chiedere alla comunità internazionale di aumentare la sua ambizione e intensificare la sua azione per il clima in vista della COP26. Quasi 40 leader religiosi hanno firmato un Appello congiunto, che è stato presentato da Papa Francesco al presidente designato della COP26, On. Alok Sharma, e al ministro degli Affari Esteri italiano, On. Luigi Di Maio". Comincia così l’appello sottoscritto da leader religiosi di tutto il mondo oggi in Vaticano in vista della Cop26 di Glasgow. I firmatari includono rappresentanti di alto profilo di tutte le confessioni cristiane, islamiche sia sunnita che sciita, ebraismo, induismo, sikhismo, buddismo, confucianesimo, taoismo, zoroastrismo e giainismo. L’appello "chiede che il mondo raggiunga il prima possibile l’azzeramento delle emissioni nette di carbone, per limitare l’aumento della temperatura media globale a 1,5 gradi al di sopra dei livelli preindustriali; esorta le nazioni più ricche e quelle con le maggiori responsabilità a prendere l’iniziativa, intensificando la loro azione per il clima in patria e sostenendo finanziariamente i paesi vulnerabili per adattarsi e affrontare il cambiamento climatico".

