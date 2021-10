Covid, 2.968 nuovi casi e 33 morti: tasso di positività a 1,06%. In calo ricoveri e terapie intensive

03 ottobre 2021 a

Continua a mantenersi sotto controllo la pandemia da Covid in Italia. E' infatti di 2.968 nuovi casi e 33 morti il bilancio di domenica 3 ottobre per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus.

I dati del ministero della Salute, nel consueto bollettino quotidiano, fanno registrare 285.960 tamponi effettuati rispetto al giorno precedente, per un tasso di positività che si attesta all’1,03%. In terapia intensiva sono attualmente 431 pazienti (uno in meno di sabato 2 ottobre), mentre i ricoverati con sintomi sono 2.991 (-66 nelle ultime 24 ore). Si registrano poi 2.716 guariti da sabato 2, 4.458.036 da inizio pandemia.

