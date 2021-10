Oroscopo del Corriere di lunedì 4 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

03 ottobre 2021 a

a

a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di lunedì 4 ottobre 2021.

ARIETE

Non ostinatevi a isolarvi, a un certo punto anche le persone più care si stancheranno della vostra insolenza. Serve una reazione.

TORO

Da troppo tempo con il vostro partner non vi ritagliate un po’ di ore solo per voi. Oggi potrebbe essere il giorno giusto per farlo.

GEMELLI

Un piccolo imprevisto rischia di sconvolgere i piani della vostra giornata, ma in extremis riuscirete a rispettare tutti gli impegni.

Oroscopo del Corriere di domenica 3 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali



CANCRO

Essere pugnalati alle spalleda una persona che credevate amica è una brutta botta. Fate affidamento su tutta la vostra forza d’animo.

LEONE

Vi è bastato vedere una foto per riaprire vecchie crepe dentro di voi. Evidentemente il sentimento non si è ancora spento del tutto.

VERGINE

Vi siete svegliati con l’i- dea di un cambiamento: iniziate magari dall’estetica, una nuova acconciatura potrebbe donarvi freschezza.

BILANCIA

L’amore è nell’aria! Se siete in coppia è il momento di fare un passo importante, se siete single, oggi potrebbe essere un giorno fortunato.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 2 ottobre 2021



SCORPIONE

Non siate troppo esigenti con il vostro partner. Ha avuto giornate difficili e ha bisogno di sentirsi coccolato. Fate uno sforzo anche voi.

SAGITTARIO

A volte non vi riesce proprio ad essere accondiscendenti. Provateci, o finirete a litigare con colleghi e familiari per una minuzia.

CAPRICORNO

Oggi sentite di poter risolvere ogni situazione: usate il vostro ottimismo e la vostra creatività per raggiungere un grande risultato.

ACQUARIO

Avete la mente distratta e purtroppo si nota. Mentre svolgete i vostri compiti cercate di concentrarvi, o sbaglierete qualcosa.

PESCI

Avete voglia di farvi un regalo di coppia speciale. Fate bene: ve lo meritate perché il periodo che avete passato è stato faticoso.

Million Day, numeri vincenti dell'estrazione di oggi domenica 3 ottobre 2021





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.