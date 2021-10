Roma, notte di fuoco: incendio distrugge il Ponte dell'Industria. Nessun ferito, blackout nel quartiere. Il video

03 ottobre 2021 a

a

a

Notte di fuoco, paura e fortunatamente nessun ferito a Roma dove ieri sera, poco prima delle 23, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per un incendio che ha interessato il Ponte dell’Industria nella zona Ostiense. Le fiamme hanno coinvolto principalmente una delle passerelle metalliche per il passaggio di cavi e condotte del gas, in parte crollata. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che sono riuscite a contenere e, a tarda notte, a escludere la presenza di feriti e vittime.

"Mancavano pochi minuti alle 23, quando è andata via la corrente e all’improvviso abbiamo sentito un odore fortissimo di gas. Ci siamo affacciati alla finestra e abbiamo visto fiamme altissime sul ponte" testimonia all’Adnkronos di Massimiliano, impiegato di 55 anni, residente in una delle palazzine in via del Ponte Fluviale in zona Ostiense, a pochi metri da dove il ponte dell’Industria è stato divorato dalle fiamme. "Un incendio devastante. La nostra paura era per le fiamme partite dalle sterpaglie, che hanno bruciato le tubature della corrente e del gas", aggiunge. "È crollato un pezzo di storia, da bambino venivo qui con mio padre, che c’era il consorzio agrario. Oggi l’inerzia di chi sarebbe dovuto intervenire ha ridotto in cenere tutti i nostri ricordi" dice invece sempre all’Adnkronos Massimo, un altro residente di un palazzo a pochi metri dal rogo. "Siamo in tutto 180 famiglie - gli fanno eco gli altri come lui in strada- e ora stiamo senza acqua e senza corrente".

Video su questo argomento Paura vicino al Forte Sangallo. Appartamento in fiamme | Video

Il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco di Roma è poi proseguito per la messa in sicurezza dell’area del Ponte dell’Industria dopo l’incendio scoppiato nella notte. L’incendio ha interessato principalmente una delle passerelle per il passaggio di cavi e condotte del gas, crollata parzialmente. "Si stringe il cuore per questo pezzo di storia. Già domani mattina è stato convocato il comitato operativo comunale per cercare di ripristinare quanto prima tutti i servizi, gas e luce. Ora è in corso una verifica sulla stabilità del ponte ed al netto delle indagini cercheremo di riaprire quanto prima la viabilità. Ringrazio i vigili del fuoco che sono accorsi immediatamente lavorando in situazione di grandissimo pericolo" ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, recatasi sul luogo dell’incendio all’Ostiense.

Rogo di Torino, indagato un fabbro per incendio colposo: stava installando una cassaforte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.