Expo Dubai, il padiglione Italia celebra il David di Michelangelo: ma con le nudità censurate

Pietro De Leo 02 ottobre 2021 a

a

a

Alain Finkielkraut l’ha chiamata “oikofobia”, ossia la tendenza assai diffusa in Occidente a rinunciare alla propria identità per paura che questa possa nuocere alla sensibilità dell’altro. Ecco, quella di cui abbiamo notizia in queste ore potrebbe definirsi “oikofobia da esportazione”. Repubblica, infatti, oggi ha raccontato una storia che ben incarna lo zelo di questi tempi. A Dubai, dove si svolge l’Expo, nel bellissimo padiglione italiano c’è una riproduzione del David di Michelangelo, a grandezza naturale e realizzata con una stampante 3D. Un prodigio dell’incontro tra genio del passato e il prodigio tecnologico della contemporaneità. Solo che se ne può ammirare solo la testa, essendo, di fatto, coperto.

Il croato Prosek contro il Prosecco davanti all'Ue, l'Italia si gioca un fatturato al consumo da 2,4 miliardi

Il discorso è un po’ più complicato: la realizzazione è alta sette metri, e dunque si disloca su due piani. La testa è visibile a tutti i visitatori ed il resto del corpo, al piano inferiore, soltanto ad un pubblico selezionato di funzionari e autorità. Che sia stata una scelta per ragioni culturali, volendo celare le nudità in un Paese islamico? A questo punto c’è un ribollire di dichiarazioni. Il direttore artistico del padiglione, Davide Rampello, in una lunga nota, se la gioca così: "Rispettiamo ogni possibile interpretazione che come tale è personale, ma l'impostazione concettuale del cuore del Padiglione è esattamente opposta a quanto riportato. Il David, icona di bellezza e perfezione, + posto al centro dell'area chiamata ‘Teatro della Memoria’. Nella cultura odierna confondiamo il concetto di memoria con l'archivio. Ma la memoria ha molto di più, il fattore emozionale: il David, in quella posizione, offre subito lo sguardo ai visitatori diventando il testimonial della memoria. Si tratta quindi di una prospettiva inedita, introspettiva ed emozionante. La statua poggia all'interno dell'area dedicata alle visite di rappresentanza da cui è comunque visibile nella sua interezza dal basso. Questo è stato l'approccio concettuale, il resto sono interpretazioni che valgono come tali".

Con la riforma del catasto il Governo si sta avventurando in un terreno molto scivoloso

Approccio concettuale che, però, un partecipante al progetto, parlando in anonimato a Repubblica, vede più terra terra: “abbiamo capito tardi che era stato un errore portare una statua di un uomo nudo negli Emirati”, e che anzi “avevamo pensato perfino di mettergli le mutande”. E dunque l’universalità dell’arte, la dignità del primato italiano della bellezza, a quanto pare, ancora una volta è andata a farsi benedire. Così come accadde in occasione della visita del leader iraniano a Roma Rohani, quando vennero coperte le statue capitoline. Il Golia del politicamente corretto, purtroppo, ha vinto di nuovo.

Migranti, impennata di arrivi irregolari in Italia tra immobilismo Ue e business del traffico di esseri umani





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.