Oroscopo del Corriere di domenica 3 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di domenica 3 ottobre 2021.

ARIETE

Oggi potresti essere il guastafeste, a meno che tu non faccia qualcosa per rimediare al tuo tono serio. Giornata da dedicare ad attività manuali.

TORO

Rimanete positivi e raggianti. Questo è il giorno giusto per prendere il controllo. Condividete con altri progetti di grup-po ma sentitevi liberi.

GEMELLI

La gente potrebbe essere stanca del tuo atteggiamento duro. Questo non significa che devi necessariamente cambiare i tuoi modi.

CANCRO

Potresti sentire il bisogno di muoverti in modo convincente. C'è un'energia che ti incoraggia ad agire, ma occhio alle opposizioni che ci saranno.

LEONE

Cercate di non essere duri. Oggi non capite le prospettive degli altri, ma le differenze non sono un motivo per trovare difetti nelle persone.



VERGINE

Le dinamiche della tua vita stanno arrivando ad un punto favorevole per te. Questo è un buon giorno per esaminarle e fare passi avanti.

BILANCIA

Questo non è un giorno per sedersi e aspettare che la buona sorte ti venga incontro. È il momento di farla accadere: scendete dal divano.

SCORPIONE

Preparati all'azione, perché oggi qualcosa ti terrà sicuramente sulle spine. Il vostro desiderio di combattere è probabilmente molto più forte del solito.



SAGITTARIO

Può sembrare che le persone stiano cercando di litigare con te oggi. Qualsiasi opposizione incontrerai può avere un forte impatto: fai attenzione.

CAPRICORNO

Questo è un giorno fantastico per te, sfrutta al massimo ogni momento. Potrai e saprai destreggiarti tra un incredibile numero di attività diverse.



ACQUARIO

Oggi le persone potrebbero pressarti così tanto da farti desiderare di ritirarti nel tuo guscio protettivo. Ti salva il tuo senso dell'umorismo.



PESCI

Trascorrerete bei momenti con amici intimi, parenti e altre persone. Siate fedeli ai vostri principi: avete amore e coraggio da condividere con il mondo.

