Oroscopo del Corriere di sabato 2 ottobre 2021: le previsioni segno per segno

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di sabato 2 ottobre 2021.

ARIETE: La fretta non ti fa agire nel modo migliore: commetti errori perché hai la testa altrove e vorresti terminare subito un'attività che non ti stimola.

TORO: Le richieste di aiuto fioccano e provocano un certo malcontento, almeno alcune. Il problema è che fai fatica a dire di no alle persone più care.

GEMELLI: Lunghi silenzi e qualche raro sprazzo di condivisione. Sarà una giornata all'insegna della solitudine, non certo della disperazione: rifletti.

CANCRO: Oggi, purtroppo, la compagnia non è delle migliori ed è per questo che sei sempre più convinto che, in alcune giornate, è meglio restare da soli.

LEONE: Hai voglia di divertirti e questa voglia si tramuta in azioni concrete. L'intenzione è ottima, le idee non mancano. Cerca più spesso un aiuto esterno.

VERGINE: L'amore potrebbe averti abbandonato ultimamente. Per rimediare, ritrova prima il tuo equilibrio e poi buttati sul sentimentalismo.

BILANCIA: Una serata in compagnia di amici è esattamente ciò che ci vuole per tenerti lontano da pensieri negativi o problemi di qualunque tipo.

SCORPIONE: Sfrutterete tutta l’energia di cui disponete per chiarire con la vostra metà un dubbio che, da tempo, vi tormenta. Tenete a bada la gelosia reciproca.

SAGITTARIO: Le tue abilità diplomatiche saranno indispensabili per mettere fine a un momento di tensione in famiglia: sfoggerai tutte le tue capacità oratorie.

CAPRICORNO: Attenti a valutare i pro e i contro delle vostre decisioni e non fate scelte troppo affrettate. Privilegiate quelle mediate in compagnia.

ACQUARIO: Poca voglia di muovervi, tutto vi irrita e vi infastidisce anche perché non riuscite a dare una spiegazione logica a quanto accade intorno a voi.

PESCI: L'unica cosa che vorresti fare oggi è sdraiarti sul divano e goderti la serata. Purtroppo gli impegni sono così tanti che dovrai darti da fare, controvoglia.

