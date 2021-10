Clima, maxi corteo di Fridays for future a Milano. Greta guida e dice: "La speranza siamo noi"

01 ottobre 2021 a

"Ciao Milano, ciao tutti!". Così in italiano Greta Thunberg ha aperto il suo intervento dal palco della manifestazione dei Fridays for future a Milano. L’attivista svedese è stata accolta dagli applausi e dalle grida di ovazione dei suoi coetanei. "Il cambiamento verrà dalle piazze e non dalle conferenze. La speranza siamo noi, le persone" ha detto la giovane dal palco allestito in piazzale Damiano Chiesa a Milano dopo il corteo studentesco per il clima, aggiungendo che "loro (i politici ndr) discutono ma la crisi climatica è qui e ora e continua a mietere centinaia di migliaia di vittime in tutto il mondo, soprattutto nelle aree più colpite. La crisi climatica peggiorerà sempre più, e più aspettiamo, più i danni saranno irreversibili". Migliaia di ragazzi hanno sfilato questa mattina per le strade del centro. Entusiasti gli organizzatori. "È una marea umana oggi a Milano, il più grande corteo in epoca di pandemia nel nostro Paese. 50.000 giovani e giovanissimi hanno riempito le strade di Milano in un corteo colorato e deciso. Alla testa Greta Thunberg, Vanessa Nakate e un gruppo di delegati stranieri della Youth4Climate" si legge in una nota. La portavoce nazionale Martina Comparelli afferma: "Oggi inizia la PreCop, il primo passo per quella che dovrebbe essere la Cop risolutiva, ma solo pochi leader e alcuni stakeholders, le multinazionali del fossile in primis, stanno prendendo tutte le decisioni. Non solo: osservatori e movimenti non sono nemmeno stati ammessi".

Secondo la Questura, però, i numeri sono ben diversi: sarebbero circa 7mila i partecipanti al corteo a Milano di Students’ Strike For Future, la manifestazione indetta a chiusura della tre giorni di Youth4climate. Ieri sera, precisa ancora la Questura in una nota, un gruppo di circa 50 attivisti si è spostato per giungere in piazza Affari dove hanno posizionato delle tende da campeggio per la notte. I controlli hanno garantito la regolare operatività della Borsa. Questa mattina, prima dell’arrivo del corteo, le tende sono state rimosse e i manifestanti sono rimasti in piazza esponendo degli striscioni.

E intanto il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, non ci sta ad essere accusato di "bla bla bla", in riferimento alle critiche mosse da Greta ai politici: "Il lavoro che abbiamo fatto è tutto il contrario del ’bla bla bla'. A Milano è successo qualcosa di importante, con quattrocento ragazzi che hanno preso l’aereo e, per due giorni, hanno lavorato per produrre un documento di proposte. Il nostro impegno è portare questo testo alla Cop 26. È giusto che loro provochino, ed è nostro compito dare risposte" ha detto in un’intervista alla Stampa. "Il G20 rappresenta l’80% dei gas climalteranti e oltre 4 miliardi di persone. E gli altri 3 miliardi? A loro non si può parlare di transizione come si fa in Italia o negli Stati Uniti. In questi giorni i delegati ci hanno bastonato, e avevano ragione: loro pagano conseguenze molto più alte delle nostre" ha aggiunto.

