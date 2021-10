Piossasco, architetto ucciso in casa davanti a moglie e figlio: fermate tre persone

01 ottobre 2021 a

Tre uomini di origini albanesi sono stati fermati dai carabinieri del Comando provinciale di Torino per l’omicidio di Roberto Mottura, l’architetto 50enne ucciso lo scorso giugno nella sua abitazione di Piossasco (Torino). La convalida dei fermi è attesa nelle prossime ore. Le prove raccolte dagli inquirenti sembrano confermare che si sia trattato di una rapina finita male. I fatti risalgono a qualche mese fa, quando il 50enne nella notte tra l’8 e il 9 giugno aveva sorpreso alcuni ladri nella sua casa in provincia di Torino. Colpito all’arteria femorale, l’architetto aveva perso la vita davanti agli occhi della moglie e del figlio.

Meglio un processo che un funerale davanti ai banditi che ti rapinano

E subito dopo l'arresto da parte delle forze dell'ordine è arrivato il commento del fratello dell'assassinato, Enrico Mottura: "Mi hanno chiamato adesso i carabinieri: li hanno presi. Gli assassini di mio fratello sono stati arrestati e adesso spero che marciscano in galera". E ancora: "Spero davvero che questa storia sia arrivata ad una svolta. Lo spero per la famiglia di mio fratello, per i miei genitori, per tutti noi. Questi mesi sono stati terrificanti", ha aggiunto commentando i fatti a La Stampa. E ancora: "Sono dei ladri. Una banda di ladri che andava in giro armata. Ma ci pensa: per un furto questi ammazzano una persona per portare via quattro oggetti. È pazzesco tutto questo".

Architetto ucciso dai ladri, torna alla ribalta la polemica sulla sicurezza

Alla domanda se sia soddisfatto del triplice arresto, Mottura dichiara: "Sì, certo. Anche se, alla fine di tutto, questa è una magra, magrissima soddisfazione. Perché mio fratello non c’è più, e c’è una famiglia distrutta da tutto questo dolore. Quantomeno quella gente non è più in giro a fare altri danni. Adesso sono rinchiusi dentro una cella e ci resteranno, spero". Anche se un trauma così grave ha bisogno di molto tempo per essere assorbito: "La strada è ancora molto lunga. E poi bisognerà sostenere mio padre e mia madre: hanno perso un figlio. Sono anziani, è stata una batosta pesantissima per tutti, certamente, ma per loro in particolare" ha detto l'uomo.

Ucciso in casa dai ladri durante un tentativo di rapina

