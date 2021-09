Green Pass, Meloni: "E' un'arma di distrazione di massa dalle mancanze del Governo"

30 settembre 2021 a

"Il clima che si respira è un po' spaventoso. Su una materia così delicata come la salute prima hanno fatto un casino e poi quando la gente ha iniziato a fare domande allora: Green pass ti obbligo a fare il vaccino senza prendermi la responsabilità. Siamo l’unica nazione al mondo che applica il Green pass così". Lo dice la leader di Fdi, Giorgia Meloni, a ’Dritto e Rovescio', intervistata da Paolo Del Debbio nella trasmissione in onda su Retequattro su svariati temi, fra cui quello della certificazione verde. "Penso che sia una grande arma di distrazione visto che è un tema divisivo - aggiunge - serve a concentrare tutta l’attenzione lì per non far vedere cosa il governo non ha fatto su trasporti e scuole".

Un passaggio anche su uno dei principali argomenti di dibattito degli ultimi giorni, il cosiddetto "caso Morisi" che ha coinvolto l'ex guru della comunicazione di Matteo Salvini. L'idea della leader FdI è che ci sia una 'curiosa coincidenza' fra l'emersione mediatica della vicenda e l'imminenza delle elezioni amministrative in tutta Italia, da cui il centrodestra potrebbe uscire danneggiato: "Il caso Morisi? Certe cose in Italia devono far riflettere parecchio. Non giudico le scelte personali ma stiamo parlando di una persona che non ha incarichi istituzionali e di una vicenda che non ha profili giudiziari rilevanti quindi vorrei capire perché tutti parlano solo di questo" ha detto. "Sono fatti del 14 agosto e si vota fra una settimana, è normale questo tempismo?" si chiede ancora Meloni.

Una bordata anche al centrosinistra, reo, secondo la politica romana, di usare un double standard nell'affrontare la questione: "Intanto la sinistra usa un doppiopesismo sugli affari degli altri perchè quando un fatto riguarda qualcuno di loro è un fatto personale, ma se parliamo di persone vicine al centrodestra diventa un fatto che te lo ritrovi tutti i giorni" ha concluso.

