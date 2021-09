Covid, 3.804 nuovi casi e altri 51 morti: costante il calo dei ricoveri

30 settembre 2021 a

Sono 3.804 i nuovi casi Covid in Italia, in aumento rispetto ai 3.212 di ieri ma soprattutto in calo rispetto ai 4.061 di giovedì scorso, una diminuzione però oggi meno evidente rispetto al trend ormai consolidato intorno al -19%. Con 308.836 tamponi, 13mila più di ieri, ma un tasso di positività in lieve aumento dall’1,1% all’1,2%. I decessi sono 51 (ieri 63), per un totale di 130.921 vittime dall’inizio dell’epidemia. Prosegue costante il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 10 in meno (ieri -9) con 26 ingressi del giorno, e scendono a 440, mentre i ricoveri ordinari sono 119 in meno (ieri -101), 3.198 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Intanto un report europeo mette in guardia contro i pericoli di una nuova ondata autunnale nei paesi dove la vaccinazione non ha raggiunto una copertura sufficientemente elevata. Per questi stati è alto il rischio di subire un aumento significativo di casi, ricoveri e mortalità da ora fino alla fine di novembre. Lo indica una nuova valutazione rapida del rischio Covid pubblicata oggi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). "Il rischio di subire un aumento significativo di casi, ricoveri e mortalità per i prossimi due mesi - si legge nella nota - rimane a causa della circolazione del virus molto elevata e gli individui vulnerabili completamente vaccinati sono ancora a rischio di contrarre infezioni con esiti gravi. Finora, solo il 61% della popolazione totale nell’Ue/See è stato completamente vaccinato e solo tre paesi (Malta, Portogallo, Islanda) hanno vaccinato più del 75% della loro popolazione totale".

"Le previsioni mostrano che una combinazione di un’elevata copertura vaccinale e un’efficace riduzione dei contatti è fondamentale per ridurre il rischio di un elevato carico di COVID-19 sui sistemi sanitari quest’autunno", afferma Andrea Ammon, direttore dell’Ecdc. "I paesi dovrebbero sforzarsi continuamente di aumentare la propria copertura vaccinale in tutte le fasce di età ammissibili, indipendentemente dagli attuali livelli di copertura vaccinale, per limitare il carico di infezioni rappresentato dalla variante Delta". Secondo lo scienziato "i paesi con una copertura vaccinale Covid-19 più elevata nella popolazione totale hanno un rischio inferiore di subire una grave ondata di casi, ricoveri e mortalità da ora fino alla fine di novembre, a meno che non vi sia un rapido declino dell’efficacia del vaccino a causa della diminuzione dell’immunità. Il rapporto prevede inoltre che nei prossimi mesi verranno segnalate percentuali maggiori di casi di Covid tra i bambini. Interventi come il distanziamento fisico che prevengano l’affollamento, nonché l’igiene e una migliore ventilazione rimarranno essenziali per prevenire la trasmissione negli ambienti scolastici".

