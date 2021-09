Clima, Draghi incontra Greta Thunberg e assicura l'impegno dell'Italia nella lotta "green"

30 settembre 2021 a

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato oggi nella Prefettura di Milano le attiviste ambientali Greta Thunberg, Vanessa Nakate e Martina Comparelli, in occasione della sua partecipazione all’evento "Youth4 Climate: Driving Ambition". Il colloquio si è incentrato - riferiscono da palazzo Chigi - sull’impegno dell’Italia nella lotta ai cambiamenti climatici e nella riduzione delle emissioni inquinanti, sul piano nazionale, europeo ed internazionale, alla luce della Presidenza del G20 e della partnership con il Regno Unito per la COP26. "L'incontro è andato benissimo" ha detto lo stesso Draghi arrivando al centro congressi Mico di Milano per l’apertura della Pre Cop26.

E sul 'bla bla bla' di cui Greta due giorni fa aveva tacciato i "potenti della terra" (asserendo, in sostanza, che la politica fa molto fumo e poco arrosto quanto a impegni per la lotta al cambiamento climatico), il Presidente del Consiglio, dopo aver ascoltato le proposte dei giovani delegati allo ’Youth4Climate', ha detto che "è stato utile a convincere la gente che i cambiamenti sono una necessità. Che i numeri, come quello del riscaldamento globale entro 1,5 gradi, non sono creati in modo artefatto ma sono numeri scientifici".

"Draghi sa quello che diciamo ma bisogna fare. Vedremo al G20" ha detto Martina Comparelli, una delle portavoci del movimento Fridays for Future Italia,on al proprio fianco le attiviste Greta Thunberg e Vanessa Nakate. "Con il premier, spiega Comparelli, "abbiamo parlato del ruolo dell’Italia nel G20 che deve essere più ambizioso e abbiamo chiesto che si disinvesta subito dal gas naturale fossile perché al momento l’Italia è dipendente dall’estero quando potremmo avere le rinnovabili. Il sole e il vento possono renderci indipendenti". Il colloquio è durato circa 20 minuti. Prima dell’incontro, Vanessa e Martina insieme ad altri giovani attivisti ambientali hanno esposto davanti a Palazzo Diotti uno striscione con la scritta ’Another world is necessary’.

