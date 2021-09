Oroscopo del Corriere di giovedì 30 settembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

29 settembre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di giovedì 30 settembre 2021.

ARIETE: Un'interazione positiva con una figura autorevole può infondervi speranza per il futuro. Il tuo senso pratico sarà fondamentale per una decisione.

TORO: Entrare in una partnership potrebbe funzionare a tuo vantaggio oggi. Hai molte idee meravigliose, manca l'esperienza pratica per realizzarle.

GEMELLI: Oggi potrebbe essere meglio tenere i tuoi pensieri per te. Il punto è questo: ci sono giorni in cui è molto più bello sviluppare un'idea da soli.

CANCRO: L'allineamento dei pianeti è dalla tua parte: non dovrebbe essere complicato adempiere ai propri doveri e a ritagliarsi uno spazio per attività ludiche.

LEONE: Sei stato benedetto con un grande senso degli affari e oggi avrai l'opportunità perfetta per metterlo in pratica, non solo a scopi personali.

VERGINE: Oggi dovresti essere in grado di sbrigare le faccende rapidamente e facilmente, forse perché non hai altre opzioni valide.

BILANCIA: La vita in famiglia può essere fonte di enorme conforto oggi. Hai sempre avuto un talento per regolare l'ambiente circostante.

SCORPIONE: Non hai paura di correre un rischio emotivo o finanziario: giocare sul sicuro non è mai stato il tuo stile. Oggi confessa sentimenti nascosti.

SAGITTARIO: Vivere seguendo uno stile di vita sano dovrebbe includere il tempo per allenare la tua mente, anche tramite cruciverba o giochi di parole.

CAPRICORNO: In generale preferisci operare in modo indipendente, soprattutto quando si tratta di sviluppare idee. Non mettere però da parte il “team work”.

ACQUARIO: Potresti esserti stancato di combattere le tue battaglie da solo e formare una partnership con qualcuno che è intelligente e deciso.

PESCI: Anche se desideri un cambio reale di scenario, non è possibile averne uno nell'immediato. Rimani comunque sempre fiducioso in te stesso.

