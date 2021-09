Amazon Prime Video, problemi tecnici: Juventus-Chelsea si vede male, bassa luminosità

29 settembre 2021 a

Non solo Dazn e Mediaset Infinity alle prese con problemi tecnici. Anche Amazon Prime Video, dopo un buon esordio nel primo turno di Champions League, incappa nelle proteste degli appassionati di calcio collegati per Juventus-Chelsea.

Nessun blocco o divieto d’accesso, ma durante la diretta della sfida dell'Allianz Stadium di Torino , tantissimi utenti hanno segnalato che la luminosità è troppo bassa e che di tanto in tanto ci sono alcuni problemi audio. Prontamente arriva la risposta su Twitter dell’azienda: “Abbiamo riscontrato un problema sulla resa audio e video di alcune camere a bordo campo. Stiamo lavorando per risolvere il problema quanto prima. Ci scusiamo per l’inconveniente”.

Ciao, alcuni utenti stanno segnalando una bassa luminosità. Stiamo lavorando con i nostri partner tecnici per risolvere. Ci scusiamo per l'inconveniente. -Barbara — Amazon Help (@AmazonHelp) September 29, 2021

