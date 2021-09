Terremoto, nuova scossa a Valdobbiadene: sisma di magnitudo 3.6

29 settembre 2021 a

Scossa di terremoto di magnitudo del 3.6 alle 16.20 di oggi, mercoledì 29 settembre, in provincia di Treviso a 5 chilometri a nordest di Valdobbiadene, profondità 11 chilometri. Non si segnalano danni al momento. Spavento tra gli abitanti. Diverse persone hanno telefonato al centralino dei vigili del fuoco per segnalare di aver sentito la scossa e chiedere informazioni sulle conseguenze.

Un sisma di intensità analoga, 3.7, era stato avvertito già ieri notte, 28 settembre, nella stessa zona, seguito da altre scosse di minor entità, comprese tra 2.4 e 3.3 gradi della scala Richter.

