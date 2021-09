Mascherine di scarsa qualità negli ospedali, l'inchiesta di Non è L'Arena

29 settembre 2021 a

a

a

Non è L'Arena - il programma di Massimo Giletti che da oggi 29 settembre 2021 torna in onda su La7 ogni mercoledì - parte subito con un'inchiesta che va a toccare la sanità. Si occuperà infatti di mascherina di pessima qualità. Infatti nonostante i numerosi sequestri già fatti dalla Guardia di Finanza, la redazione della trasmissione in onda su La7 avrebbe scoperto che in alcuni ospedali italiani ci sarebbero ancora mascherine FFP2 di cattiva qualità, che non proteggono abbastanza Nel corso della puntata, in esclusiva, in un servizio andranno in onda i risultati dei test fatti.

Stasera in tv, mercoledì 29 settembre, su La7 torna Non è l'Arena con Massimo Giletti: le anticipazioni

Francesca Ronchin inoltre è andata in Olanda per cercare l'unica dipendente di una società dalla quale la Struttura Commissariale lo scorso anno aveva comprato 100 milioni di FFP2. L'avrà trovata? Proprio oggi poi una partita di 400mila mascherine chirurgiche, sdoganata presso la Sezione Operativa Territoriale di Prà, è stata intercettata dai funzionari ADM nell’ambito dei quotidiani controlli doganali sulla merce in importazione. Le operazioni di controllo, avvenute con il supporto del Laboratorio Chimico delle Dogane di Roma, hanno consentito di accertare che le mascherine non possedevano i requisiti minimi di respirabilità previsti dalla normativa sui dispositivi medici, potendo risultare, pertanto, potenzialmente pericolose per gli utilizzatori ai quali non avrebbero assicurato una respirazione adeguata e non faticosa. Il legale rappresentante della società importatrice, avente sede nel Lazio, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria che ha disposto il sequestro della merce.

Covid, il Cts: "Tifosi allo stadio al 75%. Per cinema e teatri sale piene all'80%"

Nell'ultimo anno di pandemia ADM ha complessivamente sequestrato 22.962,77 migliaia di beni Covid, di cui 18.407,45 mascherine, altri 350 milioni di mascherine sono state respinte e circa 500 milioni distrutte. Il risultato di corretta immissione sul mercato è stato raggiunto anche grazie alla sinergia con il Mise e al declassamento a mascherine generiche di DPI o DM rietichettabili in quanto non rispettavano i parametri INAIL o ISS. È stata operata, inoltre, la distruzione per tutti i casi in cui non fosse possibile il declassamento perché mascherine non rietichettabili come generiche o addirittura pericolose.

1/2 Questa sera nella prima puntata di #NonelArena torniamo ad occuparci non solo del "caso #Benotti" ma anche dei sequestri in tutta Italia di #mascherine di pessima qualità.

Dalle 21:15 su @La7tv pic.twitter.com/riplQeovYa — Non è l'Arena (@nonelarena) September 29, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.