Nunzia Alessandra Schilirò, poliziotta simbolo contro il green pass: ma la sua vita rischia di essere rovinata

Una vicenda umana, personale, diventata in pochi attimi un tema di dibattito nazionale. Che pone interrogativi profondi, in grado di lambire persino le fondamenta stesse della democrazia. Dubbi, ambiguità, sulla libertà di espressione e di pensiero da una parte, contrapposta al rigido e intransigente (ma necessario) rispetto delle leggi, che dovrebbe osservare scrupolosamente un agente di polizia. A maggior ragione se graduato. Sarà sottoposta a procedimento disciplinare Nunzia Alessandra Schilirò, la vicequestore della polizia, intervenuta lo scorso sabato dal palco in piazza San Giovanni, a Roma, alla manifestazione contro il green pass. La donna poliziotto aveva dichiarato di essere presente “come libera cittadina per esercitare i miei diritti previsti dalla Costituzione” e aveva rivendicato “la disobbedienza civile, sacra quando uno stato diventa dispotico o corrotto”.

La poliziotta non può rischiare il posto di lavoro per aver detto no al green pass

Una presa di posizione che ha sollevato un vespaio di polemiche, soprattutto in ambito politico. In molti si sono chiesti se la famosa massima latina “dura lex sed lex” debba essere applicata anche ad una vicenda straordinaria come la gestione di una pandemia. “Sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della Polizia, Lamberto Giannini, affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante a carico dell’interessata”, ha tuonato il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese. Di tutt'altro avviso il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha preso subito le difese del vice questore. “Non era in divisa, ha espresso un'opinione. A me piacerebbe che il ministro degli Interni fosse altrettanto solerte quando ci sono sbarchi di migliaia di clandestini o che fosse stata altrettanto pronta a Ferragosto, quando c'è stato un rave party di sei giorni a base di droga, alcool, stupri. È troppo facile prendersela con una donna delle forze dell'ordine”. Che il tema sia delicato e possa essere declinato in due modi opposti è del tutto evidente. Come che Nunzia Alessandra Schilirò stia rischiando la sua carriera.

Nelle ultime ore si sono fatti incessanti i rumors relativi ad alcune proposte per candidature eccellenti alle prossime elezioni politiche, in partiti di centro destra e in movimenti da sempre avversi all'uso del green pass. Voci, che al momento, non hanno trovato una conferma ufficiale. Ma nemmeno una perentoria smentita. Il vice questore, con la sua presa di posizione, sta diventando un simbolo. Della disubbidienza civile, verso un'imposizione che nulla ha di democratico o del pessimo esempio dato da un servitore dello stato, che invita i cittadini a non rispettare le leggi vigenti? Un dubbio amletico, che farà discutere l'opinione pubblica per settimane e che, verosimilmente, non troverà una sintesi hegeliana al termine dell'acceso dibattito. Interrogativi, posizioni antitetiche e la vita di una giovane donna, sbattuta in prima pagina, che rischia di essere stravolta e rovinata.

