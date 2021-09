Pacchetto terremoti, Draghi a L'Aquila: "Nel Pnrr messi 1,78 miliardi per la ricostruzione, al via in settimana"

28 settembre 2021 a

a

a

Torna a parlare in visita nei luoghi più colpiti dal sisma il premier Mario Draghi. E lo fa lanciando un messaggio importante che segnala l'attenzione del Governo per la ricostruzione in quei territori ancora in ginocchio per i terremoti che hanno colpito l'Italia centrale. Parte dei fondi europei per la ripresa post Covid, dice, saranno dedicati proprioa questo: "Il Governo ha deciso di destinare un’apposita linea di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai territori del Centro Italia colpiti dai terremoti del 2009, 2016 e 2017. Questo pacchetto ha un valore di 1,78 miliardi di euro e finanzia la ricostruzione sicura e sostenibile, il recupero ambientale, e iniziative a sostegno di cittadini e imprese. In settimana diamo il via a questo programma, con l’approvazione del provvedimento che ripartisce le risorse tra le finalità di investimento".

Covid, Salvini: "Aprire tutto al massimo della capienza, che senso ha al 75%? Stiamo vivendo un periodo cupo"

Questo il discorso di Draghi all’inaugurazione del Parco della Memoria a L’Aquila, in ricordo delle 309 vittime del sisma del 2009. "Destiniamo oltre un miliardo di euro per restituire vitalità alle comunità locali e in particolare per rendere le città e i borghi sicuri, sostenibili e connessi. Altri 700 milioni di euro vanno allo sviluppo e al rilancio economico e sociale. Sosteniamo le imprese innovative, e valorizziamo le risorse ambientali e le vocazioni produttive locali, come l’agroalimentare e le imprese culturali, turistiche e creative. Realizziamo centri di ricerca e formazione, come il centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione che sarà realizzato nel comune dell’Aquila. Questi investimenti vogliono essere un impegno concreto per la ripartenza", ha sottolineato il presidente del Consiglio.

Corsa al Quirinale: ritorna l'eterno duello Berlusconi-Prodi, ma questa volta a colpi di galateo

"Le risorse servono, ma da sole non bastano. C’è bisogno di capacità progettuale e amministrativa, come dimostrano - a partire dall’Aquila - i casi di maggior successo nella ricostruzione post-sisma. Abbiamo costruito per gli investimenti del PNRR e del Fondo Complementare un modello di governance che punti sulla semplificazione delle procedure e sullo stretto coordinamento delle amministrazioni centrali e territoriali. Vogliamo valorizzare l’esperienza maturata sul campo dai sindaci, dagli amministratori regionali e locali, e dalle strutture tecniche e commissariali del governo. Si tratta di un lavoro di collaborazione paziente per il rilancio di questo territorio, di cui il Governo e l’Italia tutta vi sono grati", ha concluso Draghi.

Burocrazia, il male italiano: ora rischia di esserne vittima anche il referendum sulla cannabis

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.