Oroscopo del Corriere di martedì 28 settembre 2021: le previsioni segno per segno

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di martedì 28 settembre 2021.

ARIETE

Dovete avere più fiducia nel vostro intuito. Vi sembrerà che qualcuno non sia all’altezza del vostro amore, e forse avete proprio ragione...

TORO

Si prospettano ore di in- tense emozioni, soprattutto per chi è in coppia. Organizzate una cena romantica con il partner o uscite a divertirvi!

GEMELLI

Quello che ci vuole è un momento di riposo, per ricaricare le batterie. State in famiglia e vedrete come vi sentirete rinascere.

CANCRO

Anche se vi dovesse sembrare che oggi tutti ce l’abbiano con voi, vi state sbagliando. E’ solo un po’ di cattivo umore, ma passerà presto!

LEONE

Siete in attesa di una svolta. Non fatelo però in modo passivo: andatevi a prendere ciò che volete, con determinazione e tenacia.

VERGINE

Una persona si mostrerà particolarmente interessata. Starà a voi capire se il suo è un interesse spontaneo o se nasconde secondi fini.

BILANCIA

Vorreste che questa giornata finisse presto, per alcuni problemi a lavoro. Tenete duro, alla sera troverete chi saprà distrarvi.

SCORPIONE

Avete raggiunto un grande risultato, ora siete combattuti: una parte di voi vuole tenere i piedi per terra, l’altra sta già fantasticando.

SAGITTARIO

Certe cattive abitudini rischiano di diventare deleterie per la vostra salute. Non ignorate i suggerimenti di chi vi ha a cuore.

CAPRICORNO

Una bella sorpresa caratterizzerà questa giornata. Da fare o da ricevere? Lo capirete presto. Ma la felicità che proverete sarà uguale.

ACQUARIO

Non potete tenere sempre tutto dentro. Qualcuno che vi ascolta c’è, basta solo avere il coraggio di sfogarsi un po’. Starete meglio.

PESCI

Ci sta desiderare un po’ di fortuna, ma è fondamentale che siate anche voi a creare le condizioni migliori affinché le cose vadano meglio.

