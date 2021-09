Papa Francesco sull'aborto: "Ormai è un'abitudine, si affitta un sicario per risolvere un problema"

27 settembre 2021 a

Dura presa di posizione di Papa Francesco nei confronti dell'aborto. "L’aborto è diventata una abitudine bruttissima, è un omicidio", ha affermato. La nuova denuncia arriva dal Pontefice in occasione dell’udienza alla Pontificia Accademia per la Vita. Il Pontefice ha dichiarato a braccio: "C’è lo scarto dei bambini che non si vogliono ricevere e con quella legge dell’aborto che li uccide e oggi questa è diventata una abitudine normale, che è bruttissima perché è un omicidio. Per capirlo bene ci aiuti fare una doppia domanda: è giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema? E' giusto affittare un sicario per affrontare un problema? Questo è un aborto", ha aggiunto Bergoglio.

Il Papa ha quindi proseguito: "Gli ospedali cattolici non possono permettersi di percorrere la strada dello scarto", le sue parole ricevendo in udienza i partecipanti all’Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia per la Vita in programma appunto dal 27 al 29 settembre sul tema Salute pubblica in prospettiva globale. Pandemia, Bioetica, Futuro. "In tanti Paesi c’è quella che io chiamo l'eutanasia nascosta - ha spiegato -, per cui le medicine sono care e se ne danno la metà e questo significa accorciare la vita degli anziani. Con questo rinneghiamo la speranza".

Infine il Pontefice ha rivolto un nuovo appello per una sanità gratuita, accessibile a tutti specie a chi non può pagare le cure. "Ci sia sempre un sistema sanitario gratuito, - ha osservato Bergoglio riprendendo l’appello che fece nel corso dell’Angelus al Gemelli dopo l’intervento al colon - non perdere quel bel sistema sanitario, come per esempio l’Italia, perché al contrario avrebbe diritto alla salute solo chi può pagarla, gli altri no. E questa è una sfida molto grande che aiuta a superare le disuguaglianze". Infine una stoccata ai potenti del mondo: "Non so se fa ridere o piangere, più piangere, quando sentiamo governanti - ha detto - che dicono a chi vive nelle baraccopoli di igienizzarsi, anche parecchie volte al giorno, con acqua e sapone: lì non c’è acqua, non conoscono il sapone".

