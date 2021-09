Meteo, le previsioni per domani: maltempo con rovesci e temporali in Umbria

26 settembre 2021 a

Ecco le previsioni meteo del servizio dell’Aeronautica militare per la giornata di domani, lunedì 27 settembre, in Italia. Al Nord ancora molte nubi compatte su tutto il fronte, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in attenuazione al mattino su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria centro-occidentale e successiva attenuazione serale anche al resto del nord. Al Centro e in Sardegna, cielo molto nuvoloso o coperto , con rovesci o temporali diffusi su tutto il settore peninsulare, intensi al primo mattino su lazio centro-settentrionale ed Umbria, ed in successiva attenuazione, pomeridiana sulla Sardegna e serale sul resto del centro. Inizialmente si prevedono molte nubi compatte sulla Sardegna centroccidentale, in diradamento dalla seconda parte della mattinata; estese velature sul resto dell’isola.

Al Sud e in Sicilia: al mattino molte nubi compatte sulla Campania settentrionale, in estensione pomeridiana anche al resto della Campania, Molise, Puglia garganica e Sicilia occidentale, con rovesci o temporali sparsi; estese velature sul resto del meridione. Temperature: minime in diminuzione sulle regioni centro-ccidentali del Nord, Toscana settentrionale e Sardegna, in aumento sul resto del Paese. Massime in diminuzione anche sensibile, sulle coste adriatiche settentrionali, regioni centrali, Campania, Molise, Puglia garganica e Sicilia occidentale, in aumento sul resto del paese. Venti: deboli variabili con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore più calde, con locali rinforzi sulle regioni centrali; deboli variabili sul resto del paese. Mari: in generale mossi intorno alla Sardegna; poco mossi i restanti bacini.

Intanto è stato prorogato fino alle 13 di domani, lunedì 27 settembre, il già vigente codice giallo per temporali e rischio idrogeologico valido su tutto il territorio regionale toscano emesso dalla Sala unificata della Protezione civile regionale. È atteso un peggioramento del meteo, con precipitazioni sparse anche temporalesche fino alla mattina di lunedì e possibili colpi di vento e grandinate.

