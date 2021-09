Papa Francesco sui migranti: "Non chiudiamo le porte alla loro speranza"

26 settembre 2021 a

a

a

"Non chiudiamo le porte alla loro speranza". Così Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus, in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Il Pontefice ha ricordato il tema di quest’anno della ricorrenza, 'Verso un noi sempre più grande'. "È necessario camminare insieme - ha detto - senza pregiudizi, senza paure, ponendosi accanto a chi è più vulnerabile: migranti, rifugiati, sfollati, vittime della tratta e abbandonati. Siamo chiamati a costruire un mondo sempre più inclusivo che non escluda nessuno".

E' partita la conta dei 'corvi' che volevano il Papa morto. Parolin smorza: "Sono pochi"

Poi il Pontefice ha puntato il dito contro la chiusura nella Chiesa. che "fa tenere a distanza chi non la pensa come noi. E questo - lo sappiamo - è la radice di tanti grandi mali della storia: dell’assolutismo che spesso ha generato dittature e di tante violenze nei confronti di chi è diverso". Una divisione che ha, secondo il Vescovo di Roma, una radice spirituale: "Perchè il diavolo, che è il divisore - questo significa la parola ’diavolo' - insinua sempre sospetti per dividere ed escludere la gente", ha spiegato il Pontefice. "Tenta con furbizia, e può succedere come a quei discepoli, che arrivano a escludere persino chi aveva cacciato il diavolo stesso!".

Papa Francesco, rivelazioni shock: "Sono ancora vivo, mi volevano morto"

Francesco ha commentato il Vangelo di oggi, un passo in cui Gesù invita i discepoli - che avevano visto un uomo scacciare i demoni e glielo avevano impedito perchè non faceva parte del loro gruppo - "a non ostacolare chi si adopera nel bene, perchè concorre a realizzare il progetto di Dio". Nel Vangelo, ricorda il Papa, "Gesù ammonisce: invece di dividere le persone in buone e cattive, tutti siamo chiamati a vigilare sul nostro cuore, perchè non ci succeda di soccombere al male e di dare scandalo agli altri". Queste parole, ha sottolineato, "svelano una tentazione e offrono un’esortazione. La tentazione è quella della chiusura. I discepoli vorrebbero impedire un’opera di bene solo perchè chi l’ha compiuta non apparteneva al loro gruppo. Pensano di avere ’l’esclusiva' e di essere gli unici autorizzati a lavorare per il Regno di Dio. Ma così finiscono per sentirsi prediletti e considerano gli altri come estranei, fino a diventare ostili nei loro confronti" ha concluso.

Arezzo, don Alvaro: "La Madonna del Conforto non esce dal Duomo. Il Cardinale Bassetti porterà una copia a Nazareth"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.