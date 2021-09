Covid, 3.525 nuovi casi e 50 morti: cala la curva epidemica, i dati del bollettino di oggi

25 settembre 2021 a

a

a

Continua a calare la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 3.525, contro i 3.797 di ieri ma soprattutto i 4.578 di sabato scorso, a conferma di un trend settimanale in discesa di oltre il 15%. Con 357.491 tamponi, 80 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende dall’1,4% all’1%. I decessi sono 50 (ieri 52), per un totale di 130.653 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 8 in meno (ieri -16) con 26 ingressi del giorno, e scendono a 481, mentre i ricoveri ordinari calano di 56 unità (ieri -97) e sono 3.497 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Pubblica amministrazione, dal 15 ottobre tutti in presenza. Brunetta: "Si ritorna a una nuova normalità"

E intanto escono dati confortanti sulla campagna di immunizzazione dei più giovani: "A fronte della crescita dell’incidenza rilevata ad inizio luglio in tutte le fasce di età, a partire da inizio agosto si è osservata una forte diminuzione dell’incidenza nella fascia 12-19 anni e una diminuzione meno marcata dell’incidenza negli over 20". Lo rileva l’Istituto Superiore di Sanità nel bollettino della sorveglianza integrata pubblicato oggi sul suo portale EpiCentro, che sottolinea: "Per la popolazione con età inferiore ai 12 anni, attualmente non elegibile per la vaccinazione, l’incidenza ha iniziato a diminuire solo a partire da fine agosto".

Covid, Diego Fusaro: "Ecco come mi comporterei con la pandemia"

La fotografia dell'Iss riguarda anche l'aspetto dei più anziani che hanno scelto di non vaccinarsi. In questo caso il quadro rispetto ai coetanei immunizzati è ben diverso. Per quanto concerne i decessi e i ricoveri negli over 80, "si osserva che negli ultimi 30 giorni il tasso di ricoveri in terapia intensiva dei vaccinati con ciclo completo è ben undici volte più basso dei non vaccinati (1,4 vs 15,5 per 100.000 abitanti), mentre il tasso di decesso è quattordici volte più alto nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo (119,2 vs 8,7 per 100.000 abitanti)" si legge nel documento pubblicato dall'Ente e datato al 22 settembre

Piero Chiambretti, dal provino in mutande per la Rai alla madre morta di Covid: Margherita l'unica figlia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.