Oroscopo del Corriere di sabato 25 settembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

24 settembre 2021 a

a

a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di sabato 25 settembre 2021.

ARIETE

La giornata si preannuncia particolarmente interessante: sono attese novità un po' in tutti i settori, saprai trovare la lucidità per cogliere ogni opportunità.

TORO

Le stelle sono dalla tua parte: puoi guardare con fiducia verso il futuro, ma soprattutto verso il presente. Goditi la giornata senza pensieri.

GEMELLI

Potresti essere al settimo cielo per una notizia che arriva da fuori. Goditi la giornata in compagnia dei tuoi cari: darai e riceverai amore.

Oroscopo del Corriere di venerdì 24 settembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

CANCRO

Un imprevisto rischia di metterti fuorigioco. Dovrai attingere alla tua forza di volontà per andare avanti senza farti troppo condizionare dalle circostanze.

LEONE

La giornata andrà avanti senza grossi intoppi, ma è probabile che un certo senso di insoddisfazione possa prevalere, soprattutto in assenza di novità.

VERGINE

Qualcosa che non va nel rapporto di coppia potrebbe rovinarti l'umore per una parte della giornata. Puoi trovare con-forto in altre situazioni.

BILANCIA

La gioia di vedere una persona cara sarà superiore a qualunque problema possa presentarsi nel corso della giornata. Ti brilleranno gli occhi.

SCORPIONE

Potrebbe non filare tutto per il verso giusto, dovrai combattere e questo potrebbe innescare reazioni nervose. In qualche modo riuscirai a cavartela.

SAGITTARIO

La giornata che ti aspetta è di quelle ad alta tensione, non tanto per i rapporti tra te e le persone con cui avrai a che fare, ma per i tanti impegni.

Oroscopo del Corriere di giovedì 23 settembre 2021: le previsioni segno per segno

CAPRICORNO

Te la caverai senza affanni soltanto se riuscirai a mantenere la concentrazione. Servirà tutta la lucidità di cui disponi per evitare errori grossolani.

ACQUARIO

Un grande rumore di sottofondo rischia di farti cadere nel silenzio per tutta la giornata. È come se non riuscissi a sentire ciò che dicono gli altri.

PESCI

Ci sono dei problemi da affrontare, probabilmente di natura economica, così sarà una giornata pesante. Dovrai affidarti al sostegno della tua famiglia.

Oroscopo del Corriere di martedì 21 settembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.