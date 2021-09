Brigitta e Benedicta Boccoli, le sorelle dive e quella volta in topless

24 settembre 2021 a

La bellissima Benedicta Boccoli (Milano, 11 novembre 1966) è un'attrice, showgirl e regista italiana, sorella dell'altrettanto famosa Brigitta Boccoli. Di lei sappiamo che ha esordito da giovanissima in televisione, anche e la sua carriera si è sviluppata prevalentemente in teatro. Definita da Giorgio Albertazzi "artistissima", di lei il Giornale ha scritto che è "una dea vaporosa e lunare in bilico tra il ricordo di Assia Noris nelle commedie di Mario Camerini e l'ammirazione per il tip-tap di Eleanor Powell". Di sei anni più giovane la "sorellina" Brigitta, nata nel 1972 e sposata con Stefano Nones Orfei, figlio di Moira, domatore di leoni e artista circense. Dalla relazione sono nati due figli, Manfredi nel 2008 e Brando nel 2019. La coppia. a quanto sembra, si è conosciuta durante il programma televisivo Reality Circus.

A Dagospia, raccontando la sua storia professionale con Gianni Boncompagni, Benedicta ha anche snocciolato un aneddoto molto curioso: "Finita Domenica In, con mia sorella andiamo a Positano, ci mettiamo in topless e finiamo sulla copertina di Novella 2000. Questa storia Gianni non l'ha sopportata: 'Non devi permetterti: ti sei sputtanata'. Non ci pensavo, all 'epoca il topless era normale e lui: 'Siete licenziate da Domenica In' Non avevamo rispettato lo stile di Rai1."

Nella stessa intervista, Benedicta ha parlato anche di Raffaella Carrà: "Avevo il camerino accanto a lei quando la domenica ero nel programma Gelato al limone: spesso mi regalava dei consigli su come interagire al telefono con il pubblico, con la famosa casalinga di Voghera: 'Devi far parlare le persone, capire chi c'è dall 'altra parte. Empatizza'. 'Vabene"' La settimana successiva ho tenuto una signora venti minuti al telefono, mi ha raccontato tutta la sua vita, con gli autori che mi imploravano di chiudere. Il giorno successivo di nuovo Raffaella: 'Forse sei andata un po' lunga'.

