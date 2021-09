Green Pass, Cruciani a Dritto e Rovescio: "Vergognoso, costringe il lavoratore a pagare per lavorare" | Video

23 settembre 2021 a

Duello piuttosto acceso tra Claudia Fusani, de Il Riformista, e Giuseppe Cruciani di Radio24, durante la puntata di Dritto e Rovescio di giovedì 23 settembre, andata in onda su Rete4 per la conduzione di Paolo Del Debbio. Cruciani si è scagliato contro la Fusani, definendo "vergognoso" il Green pass così come è concepito attualmente, perché costringe "il lavoratore a pagare per lavorare", ha affermato il conduttore de La Zanzara.

In precedenza Paolo Del Debbio aveva intervistato Antonio Tajani, di Forza Italia, che sul tema si era espresso in questi termini: "Ben vengano i vaccini, ben venga il green pass. Per quanto riguarda i tamponi credo debbano essere gratuiti per tutti coloro che non possono vaccinarsi. Sono assolutamente contrario al licenziamento dei lavoratori che non utilizzano il green pass ma certamente una sanzione deve essere data", ha dichiarato Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, in collegamento appunto Dritto e rovescio.

