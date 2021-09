Oroscopo del Corriere di venerdì 24 settembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

23 settembre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di venerdì 24 settembre 2021.

ARIETE

C'è qualcosa che vorreste fare per aiutare un amico, ma probabilmente non avrete la soluzione ideale e questo rischia di condizionarvi un po' la giornata.

TORO

Dovreste curare di più il vostro aspetto e badare al benessere psicofisico per aumentare la sicurezza in voi stessi: l’autostima è fondamentale.

GEMELLI

Aspettare non è il verbo che preferite, ma oggi sembra proprio che possa essere quello maggiormente di tendenza. Servirà essere pazienti.

CANCRO

La felicità di partecipare a un evento vi consentirà di avere il sorriso stampato sul volto per gran parte della giornata. Avete voglia di divertirvi.

LEONE

La vita vi mette davanti degli ostacoli anche oggi ma voi saprete come superarli, o almeno come aggirarli. Ma sarà fondamentale chiedere aiuto.

VERGINE

Nella fiera delle vanità non vi sentite a vostro agio. A volte vi sembra che chi è accanto a voi pensi soltanto ad autocelebrarsi: che fastidio...

BILANCIA

Non è il giorno migliore per provare l'avventura. Lasciatevi cullare nella comfort zone, per dare una svolta alla vostra vita serve più slancio.

SCORPIONE

Siete tra due fuochi e non sapete da che parte scappare. Ma una cosa è certa: vorreste tanto farlo. La parte del leone in gabbia non vi riesce.

SAGITTARIO

Gli astri non vi mettono nella condizione di sperimentare: oggi sarà meglio dedicarsi alla routine, anche perché non vi trovate neppure così male.

CAPRICORNO

La voglia di fare è ai massimi livelli e riuscirete a trascinare chi è accanto a voi: non importa quanto lavoro dobbiate svolgere, sarete bravi ed efficienti.

ACQUARIO

Le stelle aggiungono un tensione alla giornata, ma nulla da far pensare a guerre in corso: dovete solo imparare a gestire meglio il vostro tempo.

PESCI

Qualche acciacco rischia di rabbuiarvi. Dovreste trovare la forza per reagire alle avversità in voi stessi, ma oggi la tendenza sarà aggrapparvi agli altri.

