Dazn ancora down, abbonati inferociti sui social: "Vergogna, questa è l'Italia"

Ancora un altro inconveniente per Dazn. Durante i match di Serie A, valevoli per la quinta giornata, di scena giovedì 23 settembre, vale a dire Samp-Napoli e Torino-Lazio, la piattaforma ha tradito gli abbonati pronti a vedere le due partite.

Una schermata nera, con la scritta beffa: "Cercate di tornare alla app più tardi". Inutile dire la reazione dei tifosi, che hanno intasato twitter per le proteste. Non è la prima volta che accade in generale, ma soprattutto tali spiacevoli episodi con problemi nella visione degli eventi si sono verificati già più volte in questa stagione, che teoricamente sarebbe la prima delle tre nelle quali Dazn si è aggiudicata i diritti televisivi della Serie A. E proprio nei minuti in cui Dazn era al buio, il Napoli si è portato in vantaggio sulla Sampdoria grazie al gol di Osimhen, ulteriore beffa per i tifosi che hanno speso i soldi dell'abbonamento.

