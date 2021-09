Aumenti bollette, Cingolani: "Lavoriamo per attenuare gli effetti, ma succederà ovunque"

21 settembre 2021 a

"Prima arrivavano gli aumenti delle bollette e si tentava di metterci una toppa. Questa volta sta accadendo il contrario. Sappiamo che arriveranno gli aumenti, perchè in tutto il mondo sale il prezzo dell’energia, e ci stiamo muovendo in anticipo modificando la bolletta e tentando di mitigare gli aumenti per alcune categorie". Lo ha detto al Corriere della Sera il ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che in questi mesi aveva avvertito: il passaggio a un mondo più green significa soprattutto occuparsi dei modi con cui viene prodotta l'energia. "Per fortuna - spiega - abbiamo un’economia che si sta riprendendo: questo significa crescita, che significa aver bisogno di più energia. E se aumenta la domanda salgono i prezzi delle materie prime che oggi servono a produrre quell’energia". Che si ripercuotono in bolletta. "Per una volta, intanto, stiamo tentando di anticipare gli aumenti. Su questo il governo sta lavorando attentamente per capire il trend in atto e per avviare provvedimenti di mitigazione in tempo reale".

Alla domanda se la tanto annunciata transizione ecologica sia un costo in più per cittadini e imprese, Cingolani ha risposto che "non è proprio così. Andiamo a vedere da che cosa dipendono gli aumenti. Per l’80 per cento da incrementi nei prezzi del gas e solo per il 20 da CO2. Stiamo cioè vedendo che cosa significa essere dipendenti da determinate fonti di energia come quelle fossili. E poi non sta succedendo solo da noi ma anche nei Paesi a noi vicini, dal Regno Unito a quelli europei. Il fatto che accada anche altrove significa che non c’è una specificità italiana. E per questo che il presidente Draghi ha detto in modo chiaro che è necessario un approccio europeo e poi globale alla situazione".

"Intanto - continua il ministro - stiamo lavorando alle prime misure urgenti di mitigazione senza perdere di vista la necessità di interventi strutturali, da mettere in campo non solo a livello interno, ma anche europeo. In parallelo ci sono i nostri impegni globali: i lavori preparatori della COP26 che copresiediamo assieme alla Gran Bretagna. Ci sarà poi il G20 presieduto da Draghi. Non si tratta di chiacchiere ma di mettere tutta la comunità internazionale davanti a scelte concrete", ha concluso Cingolani.

