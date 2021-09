Droga dello stupro, smantellata rete di spaccio a Roma: arrivava tramite corrieri cinesi

21 settembre 2021 a

I Carabinieri del Comando provinciale di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 persone, quattro uomini e due donne, di nazionalità italiana, cinese e bengalese, accusate di detenzione e spaccio di droga. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura.

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno scoperto l’esistenza di due differenti contesti criminali, operanti nella Capitale ed impegnati nello smercio e traffico di droghe sintetiche, come lo Shaboo e la Yaba, potenti metanfetamine, ma anche in quello di cocaina e GHB, conosciuta come "droga dello stupro", per i suoi potenti effetti di disinnesco dei freni inibitori. Le droghe sintetiche venivano fornite da una grossista cinese, con base in Toscana, che organizzava il trasporto e la consegna fino a Roma dello stupefacente necessario.

In particolare, la droga arrivava a Roma, tramite corrieri cinesi, che utilizzavano alternativamente mezzi ferroviari od autovetture a noleggio, ben vestiti per non destare sospetti. Giunta ai pusher romani, la sostanza veniva consegnata ai vari clienti, anche a domicilio, utilizzando monopattini elettrici, in modo da non destare sospetti ed evitare più agevolmente i controlli da parte delle forze dell’ordine. Tra gli assuntori più abituali professionisti, anche del mondo universitario, ballerini, medici e sportivi.

