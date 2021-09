Femminicidio, Barbara Palombelli a Quarta Repubblica: "Odio contro di me? Io ho una mia corazza"

21 settembre 2021 a

a

a

Intervento di Barbara Palombelli a Quarta Repubblica, nella puntata andata in onda lunedì 20 settembre e condotta come sempre da Nicola Porro su Rete4. "Questa è una cosa che preoccupa perché io mi posso difendere grazie alla mia storia, e poi io ho una mia corazza, ma tante persone possono rimanere schiacciate, pensate alle ragazzine - ha spiegato - i fenomeni di cyberbullismo sono all'ordine del giorno e ci sono vittime ogni giorno. Io non mi sono spiegata bene e quindi mi sono scusata con il pubblico e con l’azienda, se uno sbaglia a parlare sbaglia. Non ho autori, non ho auricolari, quindi ho sbagliato io e mi sono scusata. Mi licenzieranno", ha concluso convinta tuttavia del contrario e spalleggiata da Porro.

Femminicidi per colpa delle donne aggressive? Bufera su Barbara Palombelli: "Parole agghiaccianti"

Il quale ha aggiunto: "Non mi spiego questa ondata di odio nei tuoi confronti, tu che su questo tema sei al di sopra di ogni sospetto", le parole del conduttore.

Uccide la figlia nel giorno del suo compleanno, poi si toglie la vita: la tragica scoperta dei parenti

"Si è letto di tutto, ma ho ricevuto anche una valanga di solidarietà - ha precisato Palombelli -. Ci dobbiamo domandare cosa succede in un rapporto se il tuo amore diventa il tuo aggressore o addirittura il tuo assassino. Io mi sono spiegata male, mi sono scusata ma la domanda di fondo è: quali comportamenti possiamo bloccare prima che la rabbia diventi violenza. E' questo il tema che mi interessa, colpa mia se non mi sono spiegata bene, diverso è quello che poi si è scatenato".

Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, la rivelazione di lui: "Pensavo fosse storia occasionale"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.