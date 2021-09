Oroscopo del Corriere di martedì 21 settembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

20 settembre 2021 a

a

a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di martedì 21 settembre 2021.

ARIETE

La giornata fila liscia come l’olio: vi sentite bene e attivi e nulla può ostacolarvi, tranne un incontro casuale che vi fa battere il cuore.

TORO

Il partner ha organizzato qualcosa per voi, ma sembra abbiate la testa altrove. Perché invece di escluderlo non vi confidate?

GEMELLI

Un amico si affida a voi per un consiglio davvero importante: se non avete la giusta risposta non illudetelo, ma limitatevi ad ascoltare.

Oroscopo del Corriere di domenica 19 settembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

CANCRO

Avete preso un granchio ed ora è arrivato il momento di leccarsi le ferite: prendetevi il vostro tempo, ma prima o poi dovrete affrontare la realtà.

LEONE

Oggi una situazione scomoda arriverà alla resa dei conti. Dovete avere la giusta forza per gestire le critiche in maniera costruttiva.

VERGINE

L’apatia rischia di rovinarvi questa giornata, sia in famiglia che sul lavoro. Cercate di reagire e ritrovare il sorriso e lo sprint dei tempi migliori.

BILANCIA

La vostra linguaccia è riuscita a fare un danno: se ci tenete alle vostre amicizie imparate a dosare parole e pensieri sgradevoli.

SCORPIONE

Fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. La paura di buttarvi a volte vi frena dall’intraprendere nuove imprese. Siate più coraggiosi.

SAGITTARIO

Ultimamente avete diversi dubbi. Fate un po’ di chiarezza: si tratta di una situazione momentanea o siete davvero insoddisfatti?

Oroscopo del Corriere di sabato 18 settembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

CAPRICORNO

Un piccolo successo vi ha rischiarato la giornata: dovete continuare sulla scia dell’ottimismo, per non perdere il ritmo vincente.

ACQUARIO

Vi lamentate un po’ troppo ultimamente: provate a pensare in positivo, senza ridurre tutto alle cose che vi mancano e che vorreste.

PESCI

Un amico vi ha deluso con una confessione davvero inaspettata: sta a voi adesso decidere se comportarvi come prima o cambiare atteggiamento.

Oroscopo del Corriere di venerdì 17 settembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.