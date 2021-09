Stasera in tv, domenica 19 settembre 2021, su Italia 1 c'è Attacco al potere 2 con Gerard Butler: trama, cast e trailer

19 settembre 2021 a

Stasera in tv, domenica 19 settembre 2021, su Italia 1 alle 21.20 c'è Attacco al potere II con Gerard Butler: andiamo a vedere insieme la trama, il cast e il trailer di questo thriller incentrato su azione e terrorismo e uscito nelle sale cinematografiche nel 2016. La pellicola, con protagonisti Gerard Butler, Morgan Freeman e Aaron Eckhart, è il sequel di Attacco al potere - Olympus Has Fallen del 2013. Il budget del film è stato di 60 milioni di dollari.

Gli Stati Uniti d'America si sono ripresi dal precedente attacco nord coreano e vivono un periodo di pace. Mike Banning sta affrontando un periodo molto particolare visto che sta per diventare padre. Nel frattempo il Primo Ministro britannico James Wilson muore in circostanze misteriose e il nuovo governo predispone il suo funerale alla Cattedrale di St. Paul, al quale parteciperanno tutti i leader del mondo occidentale, tra cui il presidente Asher. La capitale inglese si prepara all'evento, schierando in campo molti agenti di sicurezza. Ma quella che dovrebbe essere la situazione più protetta del Pianeta, si rivelerà un complotto letale per uccidere i capi di Stato più potenti della Terra, distruggere i luoghi simbolo della capitale inglese e dare una terribile visione di quello che sarà il futuro. Solo tre persone hanno la possibilità di fermare tutto questo: il Presidente degli Stati Uniti, il suo formidabile capo dei servizi segreti e un agente inglese dell'MI-6 che giustamente non si fida di nessuno.

Del cast fanno parte, fra gli altri, Gerard Butler (Mike Banning) Aaron Eckhart (Benjamin Asher) Morgan Freeman (Allan Trumbull) Alon Abutbul (Aamir Barkawi) Angela Bassett (Lynne Jacobs) Waleed Zuaiter (Kamran) e Charlotte Riley (agente MI6 Jacqueline Marshall).

