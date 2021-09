Green Pass, avviata raccolta firme per referendum abrogativo: ecco come partecipare

19 settembre 2021 a

Al via la raccolta firme per promuovere un referendum per abolire il Green pass obbligatorio. Una iniziativa, come ha chiarito su pressenza.com il professor Luca Marini, che servirà a "dare voce ai milioni di italiani che, da quasi due anni, sollevano dubbi e interrogativi sulla gestione dell'emergenza sanitaria e che ormai assistono quotidianamente alla crescita di un clima di odio e di violenza alimentato anche dalle Istituzioni", riporta studiocataldi.it. "La certificazione verde, tra l'altro, per esplicita ammissione di chi lo propone - continua Marini - non ha alcuna valenza sanitaria, bisogna evitare invece che l'emergenza sanitaria si trasformi in emergenza democratica".

"Il referendum abrogativo delle disposizioni legislative in materia di Green Pass, infatti, è il primo referendum ideato, organizzato e promosso da studenti universitari e da comuni cittadini" si legge nel sito degli organizzatori. Sempre nella pagina web, nella sezione dedicata alle ragioni del No, si legge che il Green Pass "esclude dalla vita economica e sociale della nazione quei cittadini che sostengono convinzioni ed evidenze diverse da quelle imposte dal Governo. Per questo motivo, la normativa che istituisce il Green Pass si pone in netto contrasto con l’art. 3 della Costituzione, secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge" e anche, istituendo un obbligo surrettizio di vaccinazione, "aggira il divieto sancito dall’art. 32 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizione di legge”. E se ci fosse una legge che lo prevede, "sempre ai sensi dell’art. 32 della Costituzione, non potrebbe in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Intanto è già online il sito www.referendumnogreenpass.it per raccogliere le firme e giovedì scorso è stata depositata presso gli uffici della Cassazione la richiesta di procedere alla raccolta firme per il referendum abrogativo delle disposizioni di legge sul Green Pass. "Le votazioni - spiega l'avvocato Olga Milanese - avverranno con tre modalità: online, tramite sottoscrizione dei quesiti con firma digitale (sul sito referendumgreenpass.it)" e "tramite raccolta fisica delle firme". L'obiettivo è raggiungere le 500mila firme entro il 30 settembre, come previsto dalla legge. La raccolta firme si presenta come una gara contro il tempo, spiega ancora Marini, dati "i termini imposti dall'adozione del Decreto Legge in pieno agosto. Ma è un tentativo che va fatto a tutti i costi, anche perché nessuna proposta di referendum abrogativo potrà più essere presentata a partire dall'ottobre 2021 e fino alla metà del 2024, a causa delle scadenze incrociate derivanti dalla fine del mandato e dalla conseguente rielezione delle Camere".

