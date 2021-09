Verissimo, domenica 19 settembre, gli ospiti di Silvia Toffanin: Marcell Jacobs e Federica Pellegrini

19 settembre 2021 a

Esordio domenicale, oggi 19 settembre 2021, per Verissimo. Lo storico rotocalco di Canale5 da quest'anno infatti raddoppia. Al consueto appuntamento del sabato, si aggiunge quello della domenica a partire dalle ore 16,30 con Silvia Toffanin sempre alla conduzione. Una sfida, quella a Domenica In, tutta da gustare e sperimentare. A lanciare Verissimo sarà Amici per due settimane in onda alla domenica prima del format guidata da Toffanin.

Oltre le novità di palinsesto, non ce ne saranno altre, il programma avrà sempre la stessa formula, con interviste a cuore aperto ai vip del momento. Nella puntata di oggi gli ospiti hanno un respiro più popolare. Si parte con due campioni olimpici che hanno fatto la storia dello sport italiano. Ci sarà Marcell Jacobs, doppia medaglia d’oro nei 100 metri e nella staffetta 4X100 di Tokyo 2020, il campione si racconterà e parlerà della presunta rivalità con Filippo Tortu (suo collega), del suo travagliato rapporto col padre e del suo amore. La seconda ospite sarà la campionessa, denominata la “divina”: Federica Pellegrini, alla sua ultima avventura olimpica.

Inoltre ci sarà spazio anche per l’autopromozione con Ilary Blasi, amica della conduttrice, che probabilmente promuoverà il suo Star in the Star, dopo i risultati poco entusiasmanti della prima puntata. Infine ci sarà lei, la regina dell’estate e mamma e nonna della hit dell’estate “Mille” che ha cantato con Fedez e Achille Lauro, ovviamente parliamo della cantate Orietta Berti, una presenza ormai ricorrente nel programma di Silvia Toffanin.

