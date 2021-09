Eitan Biran, lo zio: "Gli stanno facendo il lavaggio del cervello"

18 settembre 2021 a

a

a

Una nuova pagina nella vicenda internazionale che coinvolge il piccolo Eitan Biran, sei anni, unico sopravvissuto alla tragedia della funivia Mottarone-Stresa in cui hanno perso la vita i suoi genitori, i bisnonni e il fratellino piccolo. Qualche giorno fa il bambino è stato portato in Israele da suo nonno senza il consenso della tutrice legale, la zia, residente in Italia, scavando un abisso fra le due famiglie e scatenando un piccolo caso diplomatico che coinvolge anche le rispettive ambasciate. Oggi una news arriva direttamente da Israele: Hagai Biran, il fratello di Aya Biran, la zia tutrice del piccolo Eitan, ha incontrato suo nipote a casa del nonno, Shmuel Peleg, in Israele. Lo riferisce il sito dell’emittente N12, la quale ricorda che ieri c’è stata una terza telefonata tra Eitan ed i Biran che vivono in Italia.

Caso del piccolo Eitan, gli zii hanno già il biglietto per Tel Aviv: parteciperanno all'udienza del Tribunale

"Questa mattina Hagai e sua moglie hanno visitato Eitan a casa di Shmuel. I due sono rimasti con Eitan in privato e hanno giocato con lui per poco più di un’ora", ha riferito in una nota la famiglia Peleg. Diversa la versione fornita dagli avvocati della famiglia Biran, Shmuel Moran e Avi Chimi, secondo i quali "purtroppo Hagai Biran e sua moglie ci hanno riferito di aver concluso l’incontro preoccupati per le sue condizioni". "Anche se Eitan sembra in buone condizioni fisiche - si legge nel comunicato dei legali - Era preoccupante notare nel piccolo Eitan chiari segni di istigazione e di lavaggio del cervello. Questo è un vero danno. Per noi il ritorno di Eitan nella sua casa in Italia sembra più urgente che mai".

Eitan Biran, gli ultimi aggiornamenti: zii pronti a partire per Israele. "La speranza è ritornare con il bambino"

Proprio ieri era arrivato l'appello accorato degli zii di Eitan residenti in Italia, Or Nirko e Aya Biran: "Nei giorni successivi all’ulteriore disastro che ha colpito la nostra famiglia e soprattutto il piccolo Eitan, che è stato sradicato dalla sua casa, penso che la fiducia che abbiamo dato ai Peleg e stata tradita. Eitan è attualmente nelle loro mani e siamo molto preoccupati del suo benessere e della sua salute mentale" hanno scritto in una lettera appello per chiedere ai nonni materni di riportarlo in Italia. Con lui e con la zia, tutrice legale, Eitan abitava da dopo l’incidente del 23 maggio scorso. E' stato reso noto che Aya andrà a Tel Aviv nei prossimi giorni per prendere parte all’udienza che definirà a chi spetti l’affidamento del piccolo.

Eitan, l'accusa dello zio: "In Israele lo tengono nascosto in qualche buco, come in un carcere di Hamas"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.