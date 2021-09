Green Pass, Letta: "Può evitare l'obbligo di vaccino, dipende tutto dalla serietà degli italiani"

18 settembre 2021 a

"Le cose vanno fatte un passo dopo l’altro. L’estensione del green pass, se bene attuata, può evitare l’obbligo. Dipenderà tutto dalla serietà degli italiani, dal modo in cui si applicherà il certificato e da come si muoverà il virus nelle prossime settimane". Così il segretario del Pd Enrico Letta al Corriere che sulla questione della capienza degli eventi - su cui c’era stata una discussione all’ultima cabina di regia tra Franceschini e Speranza - osserva: "Sono molto favorevole a una particolare attenzione al comparto della cultura. Ci sono stati appelli molto importanti e dobbiamo prenderli in considerazione seriamente".

Ritiene sicuro riempire il 100% di posti? "Credo sia possibile grazie al green pass avvicinarsi al 100%. Il vaccino è libertà. Nel mio collegio di Siena-Arezzo, come a Torino, a Bologna, a Roma, ho incontrato tanta gente favorevole. Quando ai commercianti o ai ristoratori dici ’se vuoi riempire il locale il green pass è un tuo alleato' la gente si convince". Un asse tra me e Giancarlo Giorgetti? "Non l’ho fatto per esacerbare le divisioni nella Lega. Ho trovato che il ministro dello Sviluppo abbia fatto bene il suo lavoro e detto una cosa saggia e ho ritenuto opportuno dichiararlo. Non sto certo facendo campagna elettorale per Giorgetti, che poche ore fa era a Siena a fare campagna contro di me. Nessuna commistione".

E sempre sul Carroccio e sul presidente Mario Draghi si esprime il segretario Dem. Davvero non soffre il metodo di un premier che ascolta tutti, ma decide quasi da solo? "Non è così. Draghi non ha fatto questa scelta contro i partiti, perché una larga parte della maggioranza lo ha spinto a farla. Solo un pezzo di un partito si è smarcato. Draghi ha fatto bene e io lo rivendico. Nel governo ci sono forze responsabili, come il Pd". La Lega salviniana non è una forza responsabile? "L’unico che ha scartato è stato Salvini, nemmeno seguito dal suo partito. Questa è stata la vera novità".

