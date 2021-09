Brunetta esalta il Green Pass: "Ma quale violenza, è il minimo sindacale. O ti vaccini o ti tamponi"

17 settembre 2021 a

Il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, è intervenuto a Radio24 e ha spaziato su vari argomenti: "Il dubbio sulla vaccinazione è sacrosanto, l’incertezza è sacrosanta. Ma poi si guardano i dati e nessuno muore più se si vaccina, nessun va in terapia se si vaccina. E' la realtà, perché fare questioni di lana caprina quando stiamo uscendo dalla crisi e stiamo crescendo del 6%?", ha sottolineato.

Brunetta ha quindi proseguito sull'argomento green pass: "E' una scelta: o ti vaccini o ti tamponi. Se vivi assieme agli altri devi dare il segno che non hai contratto il virus. Non è violenza. Ti vaccini gratuitamente o ti tamponi spendendo, come si dice, gli euri. Non mi pare un gran violenza, mi pare il minimo sindacale - ha affermato ancora il ministro -. In queste ore la Francia esulta perché è uscita dall’emergenza. Perché Macron, mesi fa, ha introdotto universalmente il green pass e sono a 50 milioni di dosi. Noi ci stiamo arrivando. Potremo esultare anche noi, stiamo arrivando verso i 50 milioni. Questa è sicurezza, economia, ciascuno torna a fare il proprio lavoro con una certa sicurezza. Tutto questo - ha aggiunto - perché abbiamo fatto piccoli sacrifici in termini di comportamenti, ma abbiamo fatto una grande scelta di libertà vaccinandoci".

Poi il tema della scuola: "E' ripartita splendidamente, ha tutti i sistemi di controllo del green pass. La scuola è stata il nostro fiore all’occhiello, tutto il resto della Pa sarà all’altezza della scuola", ha sottolineato. Quindi sullo smartworking: "Sono 60 milioni di italiani che vogliono la carta di identità elettronica, che vogliono un certificato o un documento, o che vogliono sapere notizie sulla cassa integrazione o sulla pensione. Vogliono una pubblica amministrazione centrale, funzionale ed efficiente. Purtroppo lo smart working è stato realizzato per ragioni puramente emergenziali, di salvezza dalla pandemia, è stata una saggia decisione ma non offre tutto questo", ha detto il ministro.

