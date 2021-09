Vicenza, si è tolto la vita il presunto assassino della 21enne Alessandra Zorzin

15 settembre 2021 a

a

a

Si è ormai definitivamente avviata verso un doppiamente tragico e violento epilogo l'indagine sul responsabile dell'omicidio della 21enne Alessandra Zorzin, sposata e madre di una bambina, uccisa con un colpo di pistola quest'oggi verso le 13 a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Un uomo, ritenuto dagli inquirenti il principale indiziato del delitto, si è tolto la vita sparandosi oggi alle 20.30 circa con la stessa arma che aveva utilizzato per commettere l'omicidio. Si tratta del 38enne padovano Marco Turrin, residente a Vigodarzene, di professione guardia giurata. Su di lui, in fuga dal pomeriggio, si erano concentrate le attenzioni dei Carabinieri.

Ragazza di 21 anni uccisa in casa con un colpo di pistola, era madre di una bimba

Si indaga sul movente dell'efferato gesto che ha privato della vita una giovane donna, madre e moglie: l'ennesimo femminicidio di un 2021 la cui scia di sangue si fa sempre più lunga. L’uomo, presto ritenuto dagli investigatori il principale indiziato dell’efferato gesto, si è dunque tolto la vita, sparandosi con la pistola usata per commettere l'omicidio. Il killer, a questo punto, sarebbe dunque proprio il 38enne padovano. Sin dalle prime battute i militari dell'Arma avevano acquisito nei suoi confronti numerosi indizi. Immediatamente erano scattate le ricerche del sospettato, che nel frattempo aveva fatto perdere le sue tracce, allontanandosi a bordo della propria autovettura.

Helenia morta nell'incidente, giudice dispone perizia sul colpo di sonno patologico dell'automobilista

Nel corso della giornata era stato più volte individuato il suo passaggio in provincia e nelle zone limitrofe, senza però che le numerose pattuglie dispiegate riuscissero ad intercettarlo. In serata, l’autovettura era già stata notatata nuovamente in provincia di Vicenza, nella zona di Creazzo. Di lì a breve l’auto è poi stata intercettata nella zona di Vicenza Ovest da due pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato, che stava attivamente collaborando nelle ricerche del sospettato; alla vista delle pattuglie l’uomo, sentendosi ormai in trappola, si è sparato all’interno dell’autovettura. Immediatamente soccorso, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario, per lui non c'è stato nulla da fare ed è deceduto poco dopo.

Mostro di Firenze, nuovi sopralluoghi della Scientifica: ma è per un film

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.