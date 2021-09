Oroscopo del Corriere di mercoledì 15 settembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

14 settembre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di mercoledì 14 settembre 2021.

ARIETE

Questa mattina vi sentite più stanchi del solito. Cambiate routine: fate una bella colazione con un caffè caldo prima di iniziare a lavorare.

TORO

La vostra attenzione è tutta puntata su una nuova fiamma che vi fa ardere di passione. Ricordatevi però di portare a termine i vostri doveri.

GEMELLI

Il tempo passa e la passione che provate per una persona aumenta a dismisura. Il vostro cuore è pieno di felicità e vi dona energia.

CANCRO

Ciò che rende meraviglioso l’amore è la possibilità di ridere con il proprio partner. Siete sicuri di averlo reso felice ultimamente?

LEONE

I piccoli gesti quotidiani sono più importanti di tante altre cose per dimostrare con umiltà il vostro impegno e la vostra dedizione.

VERGINE

Risparmiare è sempre stato alla base delle vostre azioni, e questo vi rende onore. Ma ogni tanto bisogna anche togliersi uno sfizio.

BILANCIA

Il vostro carattere vi permette di sopportare meglio certe mancanze. Ma in alcuni momenti avvertite un senso di malinconia.

SCORPIONE

Siete presi dai sensi di colpa per delle parole che avete proferito verso una persona. Chiedere scusa è il primo passo per ricucire.

SAGITTARIO

In questo momento è importante saper affrontare quello che vi accade con un pizzico di leggerezza. Attenzione, non con superficialità.

CAPRICORNO

Avete fatto la prima mossa, ora non resta che attendere quella del partner: entrambi volete uscire al più presto dalla crisi.

ACQUARIO

Il tempo è prezioso, ultimamente avete la sensazione di averne sprecato un po’ troppo. Ma siete ancora in tempo per rimediare!

PESCI

Forzare un sentimento non è mai una buona idea. L’amore è libertà, non si può imporre agli altri. Per cui, se non siete ricambiati, lasciate stare.

