Padre della sposa muore al matrimonio mentre balla con la figlia: la festa diventa un incubo

Dal giorno più bello della vita a ricordo da incubo. E' accaduta nel Salernitano la peggiore delle tragedie possibili in occasione di un matrimonio. Il dramma arriva da Vallo di Diano, dove nel tardo pomeriggio di sabato 11 settembre è morto un uomo di 56 anni, stroncato da un infarto durante i festeggiamenti per il matrimonio della figlia. Un dramma nel locale dove si stavano celebrando le nozze dei novelli sposi, il marito di Teggiano e la moglie di San Gregorio Magno. Proprio nel corso delle danze con la figlia, il padre della sposa si è accasciato a terra a causa di un malore e ha perso la vita.

Due medici presenti tra gli invitati hanno tentato le prime operazioni di salvataggio. Nel frattempo sono stati allertati medici e infermieri del 118, arrivati in poco tempo sul posto, ma ogni tentativo di soccorso per salvare la vita al 56enne si è rivelato inutile. I tentativi di rianimazione sono proseguiti per decine di minuti, ma niente da fare. In seguito, sul luogo della sciagura, ecco i carabinieri per gli accertamenti di routine. Gli sposi avevano detto il fatidico "sì" soltanto poche ore prima, per poi trasferirsi nel locale di Treggiano. Gioia, sorrisi, feste, danze. Poi la sciagura e il giorno più bello che si è trasformato in un incubo.

Un evento che ha sconvolto tutti, gli sposi, gli invitati al matrimonio e l'intera comunità valdianese e quella di San Gregorio Magno, che si è stretta nel dolore attorno alla famiglia in questo momento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, ma soltanto per gli accertamenti di rito: la morte del 56enne è avvenuta per cause naturali e non richiede il sequestro della salma e l'avvio di indagini più specifiche. Una tragedia terribile, che segnerà per sempre la vita della donna che ha perso il padre nel giorno più importante della sua vita.

