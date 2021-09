Oroscopo del Corriere di martedì 14 settembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

13 settembre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di martedì 14 settembre 2021.

ARIETE

Troppa impazienza potrebbe finire per esasperare chi vi sta aiutando. Date tempo al tempo e vedrete che i risultati arriveranno.

TORO

Il vostro umore ultimamente è a dir poco instabile. Cercate, per quanto possibile, di non addossare la responsabilità agli altri.

GEMELLI

La passione che mettete in ciò che fate è ammirevole. Se i risultati non arrivano, però, forse è il caso di ripensare ai vostri metodi.

CANCRO

Avete finalmente ritrovato quell’equilibrio che vi mancava da tempo. Il merito è di una serie di abi- tudini che avete adottato ultimamente.

LEONE

Essere delle persone equilibrate non sempre gioca a vostro favore. Qualcuno, infatti, vi percepisce freddi e distaccati.

VERGINE

Una notizia sensazionale vi attende al varco. Starà a voi sapere come sfruttarla. Se sarete passivi, non ci guadagnerete molto.

BILANCIA

Avete visto quanto poco vi basta per riuscire in quello in cui credete. Che vi serva da lezione. Dovete avere più fiducia in voi stessi.

SCORPIONE

Negli ultimi giorni avete imparato ad essere un po’ più indipendenti. Potervi fidare di voi stessi vi ha regalato una ventata di autostima.

SAGITTARIO

Prendere le cose alla leggera, per una volta, potrebbe regalarvi quella tranquillità che vi è mancata per molto tempo ultimamente.

CAPRICORNO

Una vecchia cotta torna attuale. Una persona che avete vicina da molto tempo, ma con cui a volte avete preferito non aprirvi del tutto.

ACQUARIO

Col partner tutto sembra andare per il meglio. è proprio in questi momenti che bisogna cercare nuovi stimoli per crescere insieme.

PESCI

Da tanto tempo avete in mente un progetto specifico. Forse è tempo di provare a metterlo in pratica: non avete nulla da perdere.

