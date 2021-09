Brescia, uccide a coltellate l'ex moglie e madre di due figli e si costituisce

13 settembre 2021 a

a

a

Un altro femminicidio, l'ennesimo in un 2021 colpito da un'emorragia che sembra inarrestabile, scuote l'Italia. Questa volta il fatto è accaduto in provincia di Brescia, ad Agnosine per la precisione, dove un uomo ha ucciso la ex moglie - una cinquantenne madre di 2 figli - con diverse coltellate sulle scale dell’edificio dove risiedeva. L’uomo, dopo il delitto, si è costituito ai carabinieri della locale stazione. I due si erano separati da circa un mese.



In aggiornamento

Uccise figlioletta per raptus e depressione da lockdown: nuova perizia su padre omicida

Rita Amenze, arrestato l'ex marito Pierangelo Pellizzari: era nascosto in pollaio Uccisa dal marito, l'uomo ha sparato quattro colpi di pistola davanti alle colleghe della donna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.