Succhi di frutta, ecco la classifica dei migliori d'Italia: differenze, prezzo e migliore acquisto

Succhi di frutta: ecco i migliori in Italia secondo la classifica di Altroconsumo, che ha esaminato 18 marche sulla base di alcuni criteri, dalla qualità e composizione del prodotto al prezzo. Ne esce fuori una graduatoria molto interessante che svela una controtendenza particolare nelle abitudini degli italiani. Questo bene di consumo infatti, figura fra le voci che hanno paradossalmente beneficiato dal lockdown - era da anni un settore in crisi a causa della 'cattiva fama' degli zuccheri contenuti nella bevanda - durante il quale i clienti hanno ripreso ad acquistarlo.

Altroconsumo ha analizzato 18 marche testando e osservando ingredienti, composizione delle sostanze e, ovviamente, il prezzo. Nessuna sorpresa al primo posto: in cima al podio troviamo infatti un prodotto 'evergreen' per gli appassionati del biologico e della spesa salutare: si tratta infatti del "nettare di albicocca italiana" di Alce Nero, marchio presente sugli scaffali dal 1978. Il succo di frutta dell'etichetta green si aggiudica 74/100 (buona qualità) ed è seguito da un'altra vecchia conoscenza del mercato: Plasmon, che "prende" 71/100 con il proprio nettare di albicocca destinato alla prima infanzia. Medaglia di bronzo per il prodotto della linea bio di Esselunga, con 70/100. Ma non sono solo i "punti" a contare: c'è anche il prezzo. Vediamo qualche esempio.

Il nettare di Alce Nero, con i suoi 82 centesimi, costa quasi il doppio di quello di Esselunga, a 'soli' 42 centesimi, mentre Plasmon costa 68 centesimi, anche nel prezzo coerente con il suo secondo gradino del podio. E per quanto riguarda i succhi "low cost" venduti nei discount? Non il marchio Lidl Solevita, che con 65/100 è quarto, quindi ha una buona qualità, e un prezzo notevolmente inferiore ad Alce Nero: passiamo da 82 centesimi a soli 17, dato che lo qualifica come "miglior acquisto". Sotto il quarto posto si ha una qualità soltanto "media", secondo Altroconsumo. Ci ricadono i brand più famosi della categoria come Yoga, Santal , Zuegg e i marchi Coop e Conad.

Altroconsumo ha analizzato in laboratorio i I succhi di frutta per controllare la veridicità dei dati segnalati dal produttore, calcolando anche la quantità di zuccheri aggiunti. Ma facciamo chiarezza: il succo di frutta è costituito da frutta al 100%, che si ottiene o spremendo direttamente il frutto o traendone un concentrato che viene poi "allungato" con acqua. Il nettare di frutta, invece, consta di una purea di frutta a cui viene aggiunta acqua e soprattutto zucchero (al massimo 20%), e vi possono essere dunque edulcoranti, additivi, sciroppo di glucosio ecc. E poi c'è anche la "bevanda a base di succo", dove per legge basta che sia contenuto il 12% di frutta. Il resto è acqua, zucchero, additivi fra cui coloranti e conservanti, e aromi.

