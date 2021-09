Scuola, Bianchi 'inaugura' il primo giorno: "Dad ormai alle spalle, una gioia le classi piene di ragazzi"

13 settembre 2021 a

"Siamo tornati ad avere la gioia di avere le classi piene dei nostri ragazzi". Lo dice il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a Sky TG24. "Il 93% del personale scolastico è vaccinato", prosegue. "La didattica a distanza conto di averla lasciata alle spalle", aggiunge il ministro sottolineando che adesso bisogna concentrarsi sull’aumento del "digitale in classe". "Bisogna imparare - ha aggiunto - a usare questi strumenti con capacità critica". Un percorso, quello della scuola, fatto di scelte già tracciate da tempo: "La nostra direzione di marcia - aggiunge - è un’indicazione chiara del decreto del 6 agosto. Stiamo lavorando da aprile a una scuola nuova, più inclusiva, affettuosa, e stiamo lavorando anche su questo aspetto delle mascherine".

Rientro in classe per oltre 7 milioni di studenti. Vaccinato il 93% del personale

"Non ho abbandonato l’idea di togliere le mascherine nelle classi con tutti vaccinati. Ci stiamo lavorando, è la nostra direzione di marcia e una indicazione molto chiara che abbiamo messo già nel decreto del 6 agosto". Così Bianchi, ha commentato la possibilità di rimuovere i dispositivi di protezione nelle aule in cui tutti gli alunni abbiano ricevuto il siero: "Ci stiamo lavorando da aprile - aggiunge -. Tutti dobbiamo sapere che stiamo lavorando per tornare a alla nostra scuola, nuova, più inclusiva, più affettuosa e capace di rispettare tutti". E sui test salivari: "Tutti siamo consci che bisogna andare verso strumenti semplici da usare e precisissimi nel risultato. Con i test salivari si parte dalle scuole sentinella e poi lo strumento si allarga a tutti gli altri. Ma questa è una decisione che dipende dalle autorità sanitarie, saranno gli esperti a decidere".

Parlando ancora di sicurezza negli ambienti scolastici, Bianchi ha specificato che "il principio cardine della nostra scuola si chiama autonomia, ed è la capacità di vederci tutti responsabili. Abbiamo una forte raccomandazione che rimane per il metro di distanza, una raccomandazione che va legata al principio di responsabilità, quindi tutti gli strumenti, tutta l’educazione alla sicurezza che abbiamo accumulato torna oggi importante. Non c’è una gestione pressappochista ma puntuale".

