Scuola, tornano in classe in 7 milioni. Vaccinato il 93% del personale

Scuole al via tra poche ore in nove regioni e nella provincia autonoma di Trento: è il terzo anno accademico dell’era Covid, le misure di prevenzione in classe restano simili a quelle dello scorso anno e la grande novità, oltre al rientro per tutti in presenza, è l’introduzione di vaccini e green pass obbligatori per il personale scolastico e per i genitori, nel caso in cui debbano entrare negli istituti. "Ritrovarsi a scuola è una gioia grandissima - si legge nella lettera che il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha inviato alla comunità scolastica -. Desidero esprimere il mio profondo ringraziamento a tutti voi, alle studentesse e agli studenti, ai genitori, al personale scolastico e amministrativo, centrale e territoriale, così come alle tante persone che contribuiscono ogni giorno alla vita delle nostre scuole. A voi tutti, i miei più vivi auguri per un sereno anno di lavoro e crescita, insieme".

Sono 7.407.312 le studentesse e gli studenti che siederanno tra i banchi delle scuole statali, in tutta Italia: di questi, 277.840 sono alunni con disabilità, mentre sono 368.656 le classi per l’anno scolastico 2021/2022. Nello specifico, quest’anno sono 846.775 gli alunni della scuola dell’infanzia statale, 2.313.923 quelli della primaria, 1.584.758 quelli della secondaria di I grado e 2.661.856 quelli della secondaria di II grado. Il 51% delle studentesse e degli studenti della secondaria di II grado frequenterà un Liceo, il 31,7% un Istituto tecnico e il 17,3% un Istituto professionale. In particolare, lunedì 13 settembre, rientrano a scuola 3.865.365 alunni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto, oltre a quelli della Valle d’Aosta e della Provincia di Trento. Le lezioni sono già riprese il 6 settembre per gli studenti della Provincia di Bolzano, mentre inizieranno il 14 settembre per 192.252 alunni della Sardegna, il 15 settembre per 1.706.814 bambini e ragazzi delle Regioni Campania, Liguria, Marche, Molise e Toscana, il 16 settembre per 829.028 studenti del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia. Gli ultimi a ritornare in classe saranno gli 813.853 alunni delle Regioni Calabria e Puglia, il 20 settembre.

Per quanto riguarda il personale scolastico, secondo i dati aggiornati dal ministero, risultano assunti, con contratto a tempo indeterminato, 59.425 docenti (di cui 12.840 incarichi conferiti in base alle procedure del decreto sostegni bis). Risultano assunti anche 10.729 ATA. Sono poi 87.209 i posti aggiuntivi in deroga già assegnati sul sostegno. Sul fronte vaccinazioni, oltre il 93% del personale scolastico ha concluso, o sta terminando il ciclo anti-Covid. Per poter lavorare, i non vaccinati, pari a 103.891, dovranno sottoporsi a tampone ogni 48 ore. Mentre procedono bene le immunizzazioni degli studenti: sono quasi 2 milioni i 12-19enni già vaccinati (41%) e oltre il 60% dei giovanissimi ha iniziato il ciclo.

