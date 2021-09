Walter Bonatti e Rossana Podestà, dal flop del primo incontro ai viaggi memorabili insieme

12 settembre 2021 a

La storia d'amore tra Walter Bonatti e Rossana Podestà al centro del docufilm Sul tetto del mondo, in onda su Rai1 domenica 12 settembre. La vicenda inizia dal loro incontro nel 1981 e i protagonisti sono Alessio Boni e Nicole Grimaudo. Si tratta di un ibrido fra finzione e documentario, con il film incentrato sull’amore che per trent’anni legò l'alpinista all’attrice italiana. Amore durato fino alla scomparsa dell’alpinista nel 2011, a 81 anni.

Attraverso la voce fuori campo dell’attrice, scomparsa nel 2013, si ripercorrono momenti pubblici e privati. Compresa la narrazione della celebre spedizione che Bonatti affrontò nel 1954 sul leggendario K2. Bonatti, dall’infanzia difficile alle imprese spericolate in tutto il mondo, fino ai viaggi con Rossana che hanno impreziosito la loro storia travolgente. Nel corso del docufilm il ricordo della coppia da parte di amici e conoscenti come Reinhold Messner, l’amica del cuore di Rossana, Valeria Fabrizi, e le nipoti dell’attrice Alice e Margherita Vicario. Quest’ultima attrice, è stata pure una delle protagonista de I Cesaroni, e cantante in ascesa.

L’alpinista e la pin-up del cinema italiano si sono conosciuti per la prima volta nel 1981. Lui è fresco di divorzio, mentre Rossana da qualche anno si è separata dal marito Marco Vicario. In un’intervista dell’epoca, l’attrice aveva dichiarato che sarebbe fuggita volentieri su un’isola deserta proprio con Bonatti; lui la prende in parola. Le scrive quindi una lettera, dandole appuntamento all’Ara Coeli a Roma, ma il primo incontro si rivela disastroso. Walter infatti sbaglia location e Rossana lo attende invano per più di due ore. Poi, mentre ritorna a casa, lo vede discutere con alcuni vigili e si avvicina urlandogli furiosa "Ma che razza di esploratore sei se non riesci a trovare l’Ara Coeli?". Da quel momento non si lasceranno più e, nel corso di trent’anni di vita insieme, la coppia esplorerà il mondo mano nella mano. Fino alla morte di Bonatti, il 13 settembre del 2011, a causa di un tumore. Appuntamento su Rai1 domenica 12 settembre.

