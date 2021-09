Uomini e donne, ex corteggiatrice in ospedale: pericardite post vaccino. "Ma lo rifarei mille volte"

11 settembre 2021 a

a

a

Ancora un caso di pericardite post vaccino. Dopo quelli della pallavolista Francesca Cisky Marcon e dell'attrice Ludovica Bizzaglia, stavolta a essere colpita da questa patologia è stata Angela Caloisi, ex corteggiatrice di Uomini e donne. La Caloisi ha dovuto recarsi in ospedale dopo aver ricevuto la dose di vaccino contro il Covid. A raccontarlo è stata lei stessa, classe 1994, in una storia su Instagram mettendo però le mani avanti e assicurando che se tornasse indietro rifarebbe altre "1000 volte" il vaccino. In ogni caso - ha spiegato la giovane - è dovuta "catapultarsi al pronto soccorso" in quanto i dolori di cui è stata vittima avevano raggiunto una forte intensità.

Ludovica Bizzaglia e la pericardite post vaccino, insulti dai no vax: "Meriti la morte, non arrivi a 40 anni"

Tra i sintomi accusati il dolore al torace in maniera persistente, poi propagato al braccio sinistro fino alla gola. La diagnosi? Pericardite acuta, effetto collaterale, seppur raro a detta dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), che può presentarsi dopo la somministrazione della dose anti Covid. A dimostrarlo la foto condivisa da Angela del referto. La Caloisi ha voluto evitare la polemica, precisando che quanto accaduto non è grave e che la sua "situazione dovrebbe risolversi con la terapia" che le hanno prescritto.

Covid, la denuncia della pallavolista: "Ho la pericardite per colpa del vaccino. Voglio il risarcimento"

Nei giorni scorsi era stata Ludovica Bizzaglia, attrice, ad aver annunciato di avere la pericardite post vaccino. Per questoerastata costretta a dare forfait alla Mostra del cinema di Venezia. Ludovica però è stata minacciata e insultata dai no vax proprio per aver raccontato la sua esperienza con il vaccino anti Covid. "Meriti la morte", "Non arrivi a 40 anni", "Vergognati", "Resterai cardiopatica a vita", il tenore di alcuni messaggi sotto al suo post sui social. La storia è simile a quella della pallavolista Francesca Cisky Marcon, che però aveva reagito polemicamente: "Voglio il risarcimento", le sue parole. La Marcon aveva infatti dovuto saltare la preparazione per via della pericardite. La Bizzaglia al contrario su Instagram nonostante il possibile effetto collaterale ha detto orgogliosa: "Il Festival del Cinema me lo guarderò in tv dal mio letto e in pigiama, però viva il vaccino, ora più che mai, nonostante tutto lo rifarei non una ma un milione di volte". Punti di vista insomma, ma anche il messaggio di Angela Caloisi è stato pro vax.

Pericardite post vaccino, il numero di casi con Pfizer e Moderna: lo studio dopo la denuncia della Marcon

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.