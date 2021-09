L'11 Settembre vent'anni dopo l'attentato alle Torri Gemelle: la programmazione tv e podcast di oggi

11 settembre 2021 a

Le Torri gemelle sono il simbolo del crollo epocale e improvviso di tutte le certezze che fino a quel giorno avevano il mondo e l'emisfero Occidentale soprattutto. Oggi ricorre il ventennio e ci sarà l'ennesimo tentativo, Stati Uniti in testa, di elaborare un lutto che si fatica a comporre per le tante implicazioni che comporta e i cui riflessi sono evidenti ancora oggi. Anche l'Italia ci prova: dalle dirette tv agli allestimenti teatrali, dalle iniziative editoriali alle mostre e ai seminari di studi. Impossibile, ovvio, menzionarle tutte. Qui ne indichiamo alcune tra le più significative, anche se non le sole, per evidenti motivi di spazio.

La tv pubblica inizia con Rainews24: dalle 11 cominceranno i collegamenti con corrispondenti e inviati per arrivare allo speciale, in onda dalle 14 alle 17, con ospiti in studio, la grafica sul led wall, materiali d'archivio, collegamenti con il corrispondente da New York Antonio Di Bella e l'inviata Veronica Fernandes che si sposterà tra i luoghi chiave della città. Rai 1 ne ha cominciato a parlare già ieri, a Uno Mattina. Oggi, in prima serata, alle 20.35, sempre Rai Uno trasmetterà "Speciale - 11 settembre" condotto da Monica Maggioni e sarà messo a disposizione anche su Raiplay. La serata va in onda dall'hangar Bicocca di Milano. Sarà trasmesso il documentario della Bbc "Le due ore che cambiarono il mondo" di Arthur Cary, quindi la giornalista si confronterà con gli ospiti: da Duilio Giammaria direttore di rai documentari al direttore di Repubblica Maurizio Molinari a Paolo Magri. Per quanto riguarda la parte relativa ai docufilm, segnaliamo quello realizzato dalla National Geographic "11 settembre: venti anni dopo".

Il Sole 24 Ore pubblica inoltre una serie di podcast dal titolo: "Sopravvissuti, il mondo dopo l'11 settembre" disponibile gratuitamente su ilsole24ore.com e le piattaforme streaming audio gratuite. E' un racconto in presa diretta che si basa sulle testimonianze di chi, quel giorno, era lì. Come Alessandro Plateroti, uno dei primi giornalisti al mondo a dare la notizia in diretta su Radio 24. Il Corriere della Sera in edicola e sulla digital edition pubblica con il settimanale Sette XXL "New York 2001 - Kabul 20021", inserto di 48 pagine.

